Gridih News: ग्रामीणों ने सड़क, बिजली और पानी की समस्याएं गिनाईं
Gridih News: खोरीमहुआ के युवा समाजसेवी सूरज कुमार ने क्षेत्र के विकास के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने बाघमारी गांव का दौरा किया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं, जिनमें सड़क, बिजली और पेयजल की खराब स्थिति शामिल थी। ग्रामीणों ने नाराजगी व्यक्त की कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि आते हैं, लेकिन बाद में समस्याओं का समाधान नहीं होता।
Gridih News: खोरीमहुआ, प्रतिनिधि। युवा समाजसेवी सूरज कुमार लगातार क्षेत्र के विकास के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को धनवार प्रखण्ड क्षेत्र के पचरुखी पंचायत अंतर्गत बाघमारी गांव का भ्रमण कर लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में सड़क, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की स्थिति काफी खराब है। उनका कहना था कि जनप्रतिनिधि चुनाव के समय तो गांव पहुंचते हैं, लेकिन बाद में गांव की समस्याओं के समाधान की ओर कोई ध्यान नहीं देता। ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है।
ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 10 दिन पहले गांव का ट्रांसफार्मर जल गया था। इस संबंध में 23 जुलाई 2026 को बिजली विभाग को लिखित आवेदन भी दिया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि गांव के आधे हिस्से में आज भी बिजली के खंभे और तार नहीं लगाए गए हैं, जिसके कारण लोगों को दूर से तार खींचकर बिजली का उपयोग करना पड़ता है।
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