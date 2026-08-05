Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gridih News: महिला ने लगाया डायन कहकर प्रताड़ित करने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
Follow us on Google News
share

Gridih News: बेंगाबाद थाना क्षेत्र के गोलगो पंचायत में एक महिला को डायन-भूत के आरोप के तहत प्रताड़ित किया गया। पीड़िता ने बेंगाबाद थाना पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। उसने बताया कि कुछ लोग उसके घर आए और उसे गाली-गलौज की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है।

Gridih News: महिला ने लगाया डायन कहकर प्रताड़ित करने का आरोप

Gridih News: बेंगाबाद, प्रतिनिधि। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के गोलगो पंचायत में कथित रूप से डायन-भूत का आरोप लगाकर एक महिला को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। प्रताड़ना से परेशान पीड़िता ने मंगलवार को बेंगाबाद थाना पहुंचकर पुलिस से जान-माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़िता ने थाना को दिए आवेदन में बताया कि घटना की रात वह घर में अकेली सोई हुई थी।

घटना का विवरण

रात करीब 8 बजे गांव के कुछ लोग उसके घर पहुंचे और जबरन दरवाजा खुलवाने का प्रयास करने लगे। डर के कारण महिला ने दरवाजा नहीं खोला। इस पर बाहर खड़े लोगों ने उसे डायन-भूत कहकर गाली-गलौज की और तरह-तरह के ताने दिए। आरोप है कि लोगों ने जान से मारने की धमकी भी दी। महिला का कहना है कि उक्त लोग पहले भी उसे डायन बताकर प्रताड़ित कर चुके हैं। लगातार हो रहे इस व्यवहार से वह मानसिक रूप से काफी परेशान हैं। पीड़िता को अपनी सुरक्षा को लेकर डर सता रहा है। इसी से तंग आकर पीड़िता मंगलवार को बेंगाबाद थाना पहुंची और पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद बेंगाबाद पुलिस हरकत में आ गई है। थाना प्रभारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की सत्यता की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रश्न और उत्तर

महिला ने पुलिस से क्या गुहार लगाई?
महिला ने जान-माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gridih News Gridih Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।