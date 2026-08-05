Gridih News: महिला ने लगाया डायन कहकर प्रताड़ित करने का आरोप

Gridih News: बेंगाबाद, प्रतिनिधि। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के गोलगो पंचायत में कथित रूप से डायन-भूत का आरोप लगाकर एक महिला को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। प्रताड़ना से परेशान पीड़िता ने मंगलवार को बेंगाबाद थाना पहुंचकर पुलिस से जान-माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़िता ने थाना को दिए आवेदन में बताया कि घटना की रात वह घर में अकेली सोई हुई थी।

घटना का विवरण

रात करीब 8 बजे गांव के कुछ लोग उसके घर पहुंचे और जबरन दरवाजा खुलवाने का प्रयास करने लगे। डर के कारण महिला ने दरवाजा नहीं खोला। इस पर बाहर खड़े लोगों ने उसे डायन-भूत कहकर गाली-गलौज की और तरह-तरह के ताने दिए। आरोप है कि लोगों ने जान से मारने की धमकी भी दी। महिला का कहना है कि उक्त लोग पहले भी उसे डायन बताकर प्रताड़ित कर चुके हैं। लगातार हो रहे इस व्यवहार से वह मानसिक रूप से काफी परेशान हैं। पीड़िता को अपनी सुरक्षा को लेकर डर सता रहा है। इसी से तंग आकर पीड़िता मंगलवार को बेंगाबाद थाना पहुंची और पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद बेंगाबाद पुलिस हरकत में आ गई है। थाना प्रभारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की सत्यता की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।