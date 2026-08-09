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Gridih News: बगोदर वन क्षेत्र में 3 दिनों से हाथियों का उत्पात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: बगोदर वन प्रक्षेत्र में पिछले तीन दिनों से जंगली हाथियों के झुंड का आतंक है। हाथियों ने कुदर पंचायत में प्रवेश करके गांव के पैक्स के ग्रिल गेट को क्षतिग्रस्त कर दिया और फसलें नष्ट की। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचित किया, लेकिन देरी से पहुंचने पर उन्होंने तत्काल कार्रवाई और मुआवजे की मांग की।

Gridih News: बगोदर वन क्षेत्र में 3 दिनों से हाथियों का उत्पात

Gridih News: बगोदर। बगोदर वन प्रक्षेत्र इलाके में पिछले 3 दिनों से जंगली हाथियों की चहलकदमी देखी जा रही है। हाथियों के झुंड ने शुक्रवार की रात कुदर पंचायत में प्रवेश किया। देर रात हाथियों ने कुदर गांव के पैक्स के ग्रिल गेट को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके अलावा मोईन मियां उर्फ छोटन की फसल को भी हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीणों ने हाथियों को गांव से भगाने का प्रयास किया और इसकी सूचना वन विभाग को भी दी गई। लेकिन वन विभाग की टीम समय पर गांव नहीं पहुंची, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। वन विभाग के अधिकारियों से ग्रामीणों ने हाथियों के आतंक से बचाव के लिए तत्काल कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है।

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