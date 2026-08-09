Gridih News: बगोदर वन क्षेत्र में 3 दिनों से हाथियों का उत्पात
Gridih News: बगोदर वन प्रक्षेत्र में पिछले तीन दिनों से जंगली हाथियों के झुंड का आतंक है। हाथियों ने कुदर पंचायत में प्रवेश करके गांव के पैक्स के ग्रिल गेट को क्षतिग्रस्त कर दिया और फसलें नष्ट की। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचित किया, लेकिन देरी से पहुंचने पर उन्होंने तत्काल कार्रवाई और मुआवजे की मांग की।
Gridih News: बगोदर। बगोदर वन प्रक्षेत्र इलाके में पिछले 3 दिनों से जंगली हाथियों की चहलकदमी देखी जा रही है। हाथियों के झुंड ने शुक्रवार की रात कुदर पंचायत में प्रवेश किया। देर रात हाथियों ने कुदर गांव के पैक्स के ग्रिल गेट को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके अलावा मोईन मियां उर्फ छोटन की फसल को भी हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीणों ने हाथियों को गांव से भगाने का प्रयास किया और इसकी सूचना वन विभाग को भी दी गई। लेकिन वन विभाग की टीम समय पर गांव नहीं पहुंची, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। वन विभाग के अधिकारियों से ग्रामीणों ने हाथियों के आतंक से बचाव के लिए तत्काल कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।