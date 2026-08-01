Gridih News: तीन साल से बेकार पड़ी है मोतीलेदा पेयजलापूर्ति योजना

Gridih News: बेंगाबाद, प्रतिनिधि। मोतीलेदा पंचायत में करोड़ों की लागत से बनी पेयजलापूर्ति योजना विभागीय उदासीनता की भेंट चढ़ गई है। तीन साल से यह योजना धूल फांक रही है। न ग्राम जल स्वच्छता समिति जिम्मेदारी ले रही है, न पीएचईडी विभाग मरम्मत करा रहा है। नतीजा हजारों की आबादी और किसान दोनों पानी के लिए तरस रहे हैं। मोतीलेदा पंचायत क्षेत्र की आबादी के लिहाज से बड़ी पंचायतों में गिनी जाती है। यहां शत-प्रतिशत लोग किसान हैं और बड़े पैमाने पर मौसमी खेती होती है। योजना शुरू होने पर कुछ गांवों को पेयजल जरूर मिला था, लेकिन संवेदक द्वारा पीएचईडी को हैंडओवर करते ही सप्लाई ठप पड़ गई। मेनटेनेंस अवधि तक किसी तरह पानी मिलता रहा। उसके बाद मोटर खराब और पाइपलाइन डैमेज होने से पूरी व्यवस्था बैठ गई। विभाग ने ग्राम जल स्वच्छता समिति का गठन कर योजना सौंपने की कोशिश की, लेकिन योजना अधूरी होने के कारण समिति ने लेने से इनकार कर दिया। आपसी तालमेल के अभाव में योजना आज तक शुरू नहीं हो सकी। स्थानीय पंचायत समिति सदस्य रीतलाल प्रसाद वर्मा, दिनेश वर्मा, मुखिया प्रतिनिधि छोटेलाल यादव सहित कई समाजसेवियों ने कई बार विभाग को ज्ञापन सौंपा और आंदोलन भी किया। लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। इससे ग्रामीणों में भारी रोष है。