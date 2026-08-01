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Gridih News: तीन साल से बेकार पड़ी है मोतीलेदा पेयजलापूर्ति योजना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: बेंगाबाद के मोतीलेदा पंचायत में करोड़ों की लागत से बनी पेयजलापूर्ति योजना तीन साल से ठप है। न ग्राम जल स्वच्छता समिति इसे स्वीकार कर रही है, न मरम्मत की जा रही है। स्थानीय लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। पीएचईडी के कनीय अभियंता ने बताया कि मोटर और पाइपलाइन की मरम्मत के लिए 10 लाख रुपये की आवश्यकता है।

Gridih News: तीन साल से बेकार पड़ी है मोतीलेदा पेयजलापूर्ति योजना

Gridih News: बेंगाबाद, प्रतिनिधि। मोतीलेदा पंचायत में करोड़ों की लागत से बनी पेयजलापूर्ति योजना विभागीय उदासीनता की भेंट चढ़ गई है। तीन साल से यह योजना धूल फांक रही है। न ग्राम जल स्वच्छता समिति जिम्मेदारी ले रही है, न पीएचईडी विभाग मरम्मत करा रहा है। नतीजा हजारों की आबादी और किसान दोनों पानी के लिए तरस रहे हैं। मोतीलेदा पंचायत क्षेत्र की आबादी के लिहाज से बड़ी पंचायतों में गिनी जाती है। यहां शत-प्रतिशत लोग किसान हैं और बड़े पैमाने पर मौसमी खेती होती है। योजना शुरू होने पर कुछ गांवों को पेयजल जरूर मिला था, लेकिन संवेदक द्वारा पीएचईडी को हैंडओवर करते ही सप्लाई ठप पड़ गई। मेनटेनेंस अवधि तक किसी तरह पानी मिलता रहा। उसके बाद मोटर खराब और पाइपलाइन डैमेज होने से पूरी व्यवस्था बैठ गई। विभाग ने ग्राम जल स्वच्छता समिति का गठन कर योजना सौंपने की कोशिश की, लेकिन योजना अधूरी होने के कारण समिति ने लेने से इनकार कर दिया। आपसी तालमेल के अभाव में योजना आज तक शुरू नहीं हो सकी। स्थानीय पंचायत समिति सदस्य रीतलाल प्रसाद वर्मा, दिनेश वर्मा, मुखिया प्रतिनिधि छोटेलाल यादव सहित कई समाजसेवियों ने कई बार विभाग को ज्ञापन सौंपा और आंदोलन भी किया। लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। इससे ग्रामीणों में भारी रोष है。

पीएचईडी विभाग की प्रतिक्रिया

इस संबंध में पीएचईडी विभाग के कनीय अभियंता राज आनंद ने बताया कि मोतीलेदा पेयजलापूर्ति योजना के लिए लगा मोटर लंबे समय से खराब और बंद पड़ा है। इसके अलावा कई जगहों पर पाइपलाइन भी सड़-गल गई है। सिर्फ मोटर ठीक करने से काम नहीं चलेगा, पूरी लाइन दुरुस्त करनी होगी। उन्होंने कहा कि व्यवस्था को फिर से सुदृढ़ करने के लिए 10 लाख रुपए से अधिक राशि की आवश्यकता है। मरम्मति कार्य का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। अब फाइल अनुमोदन के लिए झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को भेजी गई है। जेई ने भरोसा दिलाया कि सरकार से अनुमोदन मिलते ही मरम्मत कार्य शुरू कराकर योजना को पुनः चालू करा दिया जाएगा।

स्थानीय लोगों की मांग

स्थानीय लोगों का कहना है कि गर्मी और खेती के समय पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। योजना बंद होने से घरों में पीने का पानी नहीं मिल रहा है और खेतों की सिंचाई भी प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने मांग की है कि फाइल में अड़चन दूर कर जल्द से जल्द योजना चालू की जाए, ताकि करोड़ों की लागत सार्थक हो सके。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मोतीलेदा पंचायत में पेयजलापूर्ति योजना में कितने साल से समस्या है?
यह योजना तीन साल से धूल फांक रही है।
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