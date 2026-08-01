Gridih News: पानी बिन प्यासा रहा आधा शहर, सोया रहा निगम

Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। शहर की आधी आबादी को पीने के पानी के लिए शुक्रवार को बेचैन रहना पड़ा, वहीं सम्बंधित नगर निगम इससे बेखबर सोयी रही। सुबह जब इन प्रभावित इलाकों में सप्लाई नलों से पानी नहीं आया तो लोगों की बेचैनी और परेशानी बढ़ गई। लोग पानी जुटाने की जुगत में लग गए, वहीं महिलाओं को भी घरेलू कामकाज करने पर हाथ-पावं फूलने लगा। इस दौरान निगम भी प्रभावित इलाकों में पानी बंद क्यू रहा इसकी जानकारी देने से बचती व भागती रही।

जानकारी की कमी

प्रभावित इलाके

कमोडिटी की कीमत

जिम्मेवार कर्मी से बड़े अधिकारी भी आम लोगों के साथ मीडिया को जवाब देने से बचते रहे। लोगों का कहना है कि पानी बंद रहने की जानकारी न तो जिम्मेवार कर्मी देते हैं और न ही अधिकारी इसपर बताते हैं। सप्लाई नल से पानी बंद रहने पर लोगों को जार बंद पानी की खरीदी करनी पड़ी, वहीं कई लोग हैंडपंपों में जाकर पानी जुटाए। दिनभर बिन पानी के लिए तरसे लोगों को आखिरकार निगम ने शाम को नलों से सप्लाई पानी दी। जिसके बाद प्रभावित लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि पूरे दिन लोग इधर-उधर से किसी तरह पानी जुटाकर काम चलाते दिखे।इसके पहले सुबह के समय पानी नहीं चलने से लोग परेशान रहे। बरगंडा, न्यू बरंगडा, आश्रम रोड, बीबी कोटेज रोड, प्रोफेसर कॉलोनी, चिरैयाघाट रोड, अरगाघाट रोड, बरमसिया, मकतपुर, पावर हाउस, पंजाबी मोहल्ला, बीबीसी रोड आदि इलाके के सप्लाई नलों में पानी लेने के लिए भीड़ रही। जब सुबह में नलों से पानी नहीं आया तो लोग मायूस हो गए और पानी नहीं आने की सूचना इधर-उधर से लेने लगे। इससेइस दौरान हैंडपंपों में भीड़ लगी रही। प्रभावित इलाकों में पूरे दिन जार बंद पानी बेचनेवाले कारोबारियों की आवाजाही बढ़ी रही। सप्लाई पानी बंद रहने की सूचना पर कई इलाकों में तो जार बंद पानी 30 रुपए तक बिका। लोग अधिक कीमत देकर पानी खरीदने को मजबूर दिखे。