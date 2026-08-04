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Gridih News: एसआईआर को लेकर बीडीओ-सीओ ने बीएलओ के साथ की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: गावां के प्रखंड कार्यालय में सोमवार को बीडीओ महेंद्र रविदास और सीओ अभिषेक कुमार ने बीएलओ के साथ बैठक की। बैठक में एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के तहत दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। मतदाता सूची 5 अगस्त को प्रकाशित होगी और इसमें नाम छूटने या कटने पर दावे करने की जानकारी दी गई।

Gridih News: एसआईआर को लेकर बीडीओ-सीओ ने बीएलओ के साथ की बैठक

Gridih News: गावां, प्रतिनिधि। एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर दावा-आपत्ति की प्रक्रिया को लेकर सोमवार को प्रखंड कार्यालय के सभागार में बीडीओ महेंद्र रविदास व सीओ अभिषेक कुमार ने बीएलओ के साथ बैठक की। इस दौरान एसआईआर मैपिंग और जमा किए गए गणना प्रपत्रों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बीएलओ को निर्देश दिया कि मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद दावा-आपत्ति की प्रक्रिया को गंभीरता से पूरा करें। बताया गया कि 5 अगस्त को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। सूची में किसी कारणवश नाम कटने या छूटने वाले मतदाता निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा-आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। बैठक में बीएलओ को दावा-आपत्ति से संबंधित प्रक्रिया की जानकारी दी गई।

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साथ ही पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। मौके पर अनिल कुमार, संजू देवी, अजय कुमार, गुलशन आरा, सुनीता देवी, नीतू कुमारी, आरती देवी समेत कई बीएलओ उपस्थित थे।

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