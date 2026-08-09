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Gridih News: एसआईआर को लेकर डीसी ने स्कूली बच्चों को किया जागरुक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: गांडेय के उपायुक्त राम निवास यादव ने महेशमुंडा और गांडेय में विद्यार्थियों को मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के प्रति जागरूक किया। उन्होंने नए मतदाताओं के नाम जोड़ने में कोई कोताही न बरतने के निर्देश दिए। इसके साथ ही विद्यालयों में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के माध्यम से बच्चों को मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी गई।

Gridih News: एसआईआर को लेकर डीसी ने स्कूली बच्चों को किया जागरुक

Gridih News: गांडेय, प्रतिनिधि। गिरिडीह उपायुक्त राम निवास यादव ने शनिवार को गांडेय प्रखंड के बड़कीटांड़ पंचायत के महेशमुंडा स्थित संत जोन ब्रिटो उच्च विद्यालय महेशमुंडा और प्लस टू उच्च विद्यालय गांडेय में पहुंचकर विद्यार्थियों को मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य ( एसआईआर) के प्रति जागरुक किया।

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विद्यार्थियों के प्रति जागरूकता

इस क्रम में उपायुक्त ने बच्चों को एसआईआर की प्रकिया की विस्तुत जानकारी दी। उपायुक्त ने इस क्रम में बूथों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने बूथों पर तैनात अधिकारियों को निर्देश दिया कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नए (युवा) मतदाताओं के नाम जोड़ने में कोई कोताही न बरती जाए।

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मतदाता सूची की शुद्धता

उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि यदि ड्राफ्ट रोल में किसी का नाम छूट गया है, नाम हट गया है या उसमें कोई त्रुटि है, तो आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर उसमें तुरंत सुधार किया जाए। डीसी रामनिवास यादव ने विद्यालयों में गठित इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के तहत छात्र-छात्राओं से सीधा संवाद किया।

इलेक्टोरोल लिटरेसी क्लब की भूमिका

उन्होंने विद्यार्थियों को मतदाता सूची बनने की प्रक्रिया, सूची को शुद्ध और त्रुटिरहित करने के महत्व तथा विशेष पुनरीक्षण के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से समझाया। उपायुक्त ने कहा कि विद्यालयों के बच्चों में मतदान प्रक्रिया को लेकर काफी अच्छी जानकारी और जागरूकता है। इलेक्टरोल लिटरेसी क्लब के माध्यम से युवा विद्यार्थी समाज में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और मतदाता सूची को पूरी तरह से शुद्ध और अद्यतन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

विशेष कैंप का आयोजन

उन्होंने कहा कि जिले के सभी बूथों पर विशेष कैंप लगाकर 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने का कार्य किया जा रहा है। जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट रोल में छूट गए हैं या कोई गलती है, उनसे जरूरी कागजात प्राप्त कर सुधार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों के इलेक्टरोल लिटरेसी क्लब के जरिए बच्चों को वोटर लिस्ट निर्माण और पुनरीक्षण की प्रक्रिया से अवगत कराया गया ताकि वे समाज में जाकर अन्य लोगों को जागरूक कर सकें।

फोटो 08 जीआरडी 207 बूथ का निरीक्षण करते उपायुक्त।

सामान्य प्रश्न

उपायुक्त ने विद्यार्थियों को किस विषय में जागरूक किया?
उपायुक्त ने विद्यार्थियों को मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य (एसआईआर) के प्रति जागरूक किया।
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