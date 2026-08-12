Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gridih News: आरकेभी कॉलेज में मतदाता जागरुकता अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
Follow us on Google News
share

Gridih News: रामकृष्ण विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बगोदर में मंगलवार को मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। जिला निर्वाचन शाखा के मनमोहन रवानी ने बताया कि 1 अक्टूबर तक जिनका 18 वर्ष पूरा हो जाएगा, उन्हें वोटर कार्ड के लिए फॉर्म-6 भरना होगा तथा गड़बड़ी के लिए फॉर्म-8 भरना होगा।

Gridih News: आरकेभी कॉलेज में मतदाता जागरुकता अभियान

Gridih News: बगोदर, प्रतिनिधि। मंगलवार को रामकृष्ण विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन बगोदर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन शाखा के पदाधिकारी मनमोहन रवानी ने कहा कि 1 अक्टूबर तक जिनका 18 वर्ष पूरा हो जाएगा, उन्हें फॉर्म-6 भरकर वोटर कार्ड बनवाना होगा। जिनके वोटर कार्ड में गड़बड़ी होगी उन्हें फॉर्म-8 भरकर गड़बड़ी सुधरवानी होगी। यदि किसी को किसी दूसरे मतदान केंद्र में शिफ्टिंग करवानी है तो उसके लिए भी फॉर्म-8 भरना होगा। उन्होंने कहा कि सभी लोग इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया का एप्लीकेशन डाउनलोड कर अपना स्टेटस चेक करें। किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:केओ कॉलेज में लगा मतदाता पंजीकरण शिविर

कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला निर्वाचन शाखा के मनमोहन रवानी, अमित पाठक, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अरुण कुमार दुबे, विभागाध्यक्ष डॉ. जगदीश प्रसाद मेहता, राष्ट्रीय सेवा योजना पदाधिकारी प्रशांत कुमार कुंदन, प्रोफेसर चंद्रशेखर प्रसाद रजक, प्रोफेसर आचार्य कमलेश कुमार पांडे एवं बी.एड. और डी.एल.एड. के सभी प्रशिक्षु उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें:Faridabad News: 30 अगस्त तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और आपत्ति दर्ज कराने का मौका
ये भी पढ़ें:Ramgarh News: 15 अगस्त को बूथों पर होगी ग्राम सभा, 22-23 अगस्त को विशेष कैंप
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gridih News Gridih Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।