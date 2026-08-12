Gridih News: आरकेभी कॉलेज में मतदाता जागरुकता अभियान
Gridih News: रामकृष्ण विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बगोदर में मंगलवार को मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। जिला निर्वाचन शाखा के मनमोहन रवानी ने बताया कि 1 अक्टूबर तक जिनका 18 वर्ष पूरा हो जाएगा, उन्हें वोटर कार्ड के लिए फॉर्म-6 भरना होगा तथा गड़बड़ी के लिए फॉर्म-8 भरना होगा।
Gridih News: बगोदर, प्रतिनिधि। मंगलवार को रामकृष्ण विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन बगोदर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन शाखा के पदाधिकारी मनमोहन रवानी ने कहा कि 1 अक्टूबर तक जिनका 18 वर्ष पूरा हो जाएगा, उन्हें फॉर्म-6 भरकर वोटर कार्ड बनवाना होगा। जिनके वोटर कार्ड में गड़बड़ी होगी उन्हें फॉर्म-8 भरकर गड़बड़ी सुधरवानी होगी। यदि किसी को किसी दूसरे मतदान केंद्र में शिफ्टिंग करवानी है तो उसके लिए भी फॉर्म-8 भरना होगा। उन्होंने कहा कि सभी लोग इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया का एप्लीकेशन डाउनलोड कर अपना स्टेटस चेक करें। किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला निर्वाचन शाखा के मनमोहन रवानी, अमित पाठक, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अरुण कुमार दुबे, विभागाध्यक्ष डॉ. जगदीश प्रसाद मेहता, राष्ट्रीय सेवा योजना पदाधिकारी प्रशांत कुमार कुंदन, प्रोफेसर चंद्रशेखर प्रसाद रजक, प्रोफेसर आचार्य कमलेश कुमार पांडे एवं बी.एड. और डी.एल.एड. के सभी प्रशिक्षु उपस्थित थे।
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