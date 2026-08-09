Gridih News: जमीन विवाद में हुए खूनी संघर्ष में 15 के विरुद्ध प्राथमिकी, चार सगे भाई गिरफ्तार
Gridih News: पचंबा थाना क्षेत्र के नावाडीह कोल्हरिया गांव का मामला बीच जमीन विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष मामले में पुलिसिया कार्रवाई शुरू हो गयी है। पुलिस ने इ
Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। पचंबा थाना क्षेत्र के नावाडीह कोल्हरिया गांव में शुक्रवार को दो पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष मामले में पुलिसिया कार्रवाई शुरू हो गयी है। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों की अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी में दोनों पक्षों के कुल 15 महिला-पुरूष को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस ने मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए एक पक्ष के चार सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में नावाडीह कोल्हरिया गांव निवासी जुम्मन अंसारी, जाफर अंसारी, हुसैन अंसारी एवं नासीर अंसारी शामिल है। गिरफ्तार चारों भाइयों को शनिवार को पुलिस ने अदालत में प्रस्तुत किया जहां से चारों को न्यायिक हिरासत में केंद्रीय कारा गिरिडीह भेज दिया गया।
पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से दर्ज प्राथमिकी की तफ्तीश शुरू कर दी है। एक पक्ष से समीना खातून पति रसूल मियां की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है। प्राथमिकी में धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने एवं महिलाओं के साथ छिनतई करने का आरोप लगाया गया है। प्राथमिकी में हुसैन अंसारी, सागीर मियां, जाफर अंसारी, जुमन अंसारी, रोजनी खातुन, नासीर अंसारी, खातुन बीबी, सेबुन बीबी एवं नजमा खातुन को नामजद अभियुक्त बनाया गया है।वहीं दूसरे पक्ष से सैबुन खातुन पति सगीर अंसारी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है। प्राथमिकी में जमीन के मुआवजा व हक-हिस्से के विवाद को लेकर मारपीट, जानलेवा हमला एवं गाली-गलौज करने का आरोप लगाया गया है। प्राथमिकी में रसूल मियां, अजीम अंसारी, मुमताज अंसारी, रायबुन खातून, गुलशन खातून एवं समीना खातून को नामजद अभियुक्त बनाया गया है।
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