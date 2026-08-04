Gridih News: मारपीट मामले में 11 पर केस दर्ज
Gridih News: गावां थाना क्षेत्र के डाबर में जमीन बंटवारे को लेकर सुंदरता देवी ने 11 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करवाई है। आरोप है कि जमीन विवाद को लेकर इन लोगों ने सुंदरता देवी और उनके परिवार के साथ पीट-पीटकर मारपीट की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Gridih News: गावां, प्रतिनिधि। गावां थाना क्षेत्र के डाबर में जमीन बंटवारे को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। मामले में सुंदरता देवी पति सचिन यादव ने गावां थाना में आवेदन देकर 11 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि जमीन विवाद को लेकर घनश्याम यादव, पिंटू यादव, अविनाश यादव, नीतीश यादव, सतीश यादव, सुधा देवी, कविता देवी, सीमा देवी, बॉबी कुमारी, अंजली कुमारी एवं सविता देवी ने मेरे और अन्य परिजनों के साथ बेहरमी से मारपीट की है। थाना प्रभारी जयप्रकाश कुमार ने कहा कि आवेदन के आधार पर गावां थाना में कांड संख्या 78/26 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।