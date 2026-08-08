Gridih News: भंडारो में लगा 200 केवीए का ट्रांसफार्मर
Gridih News: हीरोडीह, प्रतिनिधि। जमुआ प्रखंड के भंडारो गांव में वज्रपात से क्षतिग्रस्त 200 केवीए ट्रांसफार्मर को बदलकर नया ट्रांसफार्मर लगाने से ग्रामीणों को राहत मिली है। तकनीकी पक्षों के समाधान में स्थानीय युवाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महेंद्र प्रसाद वर्मा के प्रयासों से तीन दिन में नया ट्रांसफार्मर आया और विद्युत आपूर्ति शुरू हुई।
Gridih News: हीरोडीह, प्रतिनिधि। जमुआ प्रखंड के भंडारो गांव में वज्रपात के कारण क्षतिग्रस्त हुए 200 केवीए ट्रांसफार्मर को बदलकर नया ट्रांसफार्मर लगाए जाने से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण गांव का आधा हिस्सा पिछले कुछ दिनों से अंधेरे में था।
स्थानीय युवाओं की पहल
स्थानीय युवाओं की पहल और भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश पदाधिकारी महेंद्र प्रसाद वर्मा के त्वरित प्रयास से महज तीन दिनों के भीतर नया 200 केवीए ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया गया। शनिवार को विधिवत पूजा-अर्चना के बाद नए ट्रांसफार्मर से ग्रामीणों के लिए विद्युत आपूर्ति शुरू कर दी गई। इस कार्य में स्थानीय युवा वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। महेंद्र प्रसाद वर्मा ने कहा कि युवाओं ने इस समस्या के समाधान के लिए सराहनीय पहल की। उन्होंने बताया कि उन्होंने संबंधित महाप्रबंधक से ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। जिसे स्वीकार करते हुए अधीनस्थ पदाधिकारियों को शीघ्र इंस्टालेशन का निर्देश दिया गया। उन्होंने त्वरित कार्रवाई के लिए विभागीय अधिकारियों का आभार जताया।
युवाओं का योगदान
ट्रांसफार्मर लगाने के कार्य में आकाशदीप, अजीत, राहुल, रोहित, अमित, संदीप, सच्चिदानंद सहित अन्य उत्साही युवाओं ने अहम भूमिका निभाई। ट्रांसफार्मर लगने के बाद ग्रामीणों में खुशी का माहौल है और लोगों ने इस पहल के लिए सभी सहयोगियों के प्रति आभार जताया है。
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