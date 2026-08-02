Gridih News: हाथियों के आतंक से ग्रामीण परेशान, वन विभाग के खिलाफ फूटा आक्रोश
Gridih News: बिरनी में हाथियों के झुंड का आतंक ग्रामीणों के लिए समस्या बन गया है। फसलों को नुकसान पहुंचाने और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। स्थानीय नेता सीताराम सिंह ने प्रशासन से तत्काल एक्शन की मांग की है। ग्रामीणों ने बोला कि अगर कोई जान-माल का नुकसान हुआ तो वे जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
Gridih News: बिरनी। पिछले कई दिनों से हाथियों के झुंड से ग्रामीण परेशान एवं डरे सहमे हुए हैं। बिरनी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में हाथियों के झुंड द्वारा तोड़ फोड़ एवं फसलों के नुकसान से लाखों का नुकसान हो रहा है। शनिवार को चानों में वरिष्ठ माले नेता सीताराम सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सीताराम सिंह ने बताया कि ग्रामीण हाथियों के आतंक के साये में जी रहे हैं। रातभर पहरा दे रहे हैं। ग्रामीणों का जगना सोना मुहाल हो गया है। वन विभाग के वन कर्मियों को सूचना देने के बाद भी समय पर कोई विभागीय टीम नहीं पहुंचती है।
इससे चानों के ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं और वन विभाग के वरीय अधिकारी खासकर रेंजर, डीएफओ के खिलाफ काफी गुस्सा व्याप्त है। हाथियों के झुंड द्वारा इतने लंबे समय से आतंक मचाने, जान माल का नुकसान करने के बाद भी अभी तक प्रभावित इलाके का दौरा नहीं किया गया है न ही ग्रामीणों से संवाद कर राहत कार्य तथा बीच बचाव का सुझाव दिया जा रहा है। हाथियों द्वारा क्षेत्र में लगातार किसानों का नुकसान किया जा रहा है बावजूद डीसी वन विभाग के साथ संयुक्त बैठक कर कोई समस्या का हल नहीं निकाल रहे हैं। जिले के बाहर से स्पेशल टीम मंगाकर हाथियों को घने जंगल में ले जाया जा सकता है लेकिन न ही वन विभाग गंभीर है न ही प्रशासन।कहा कि ऐसी स्थिति में ग्रामीणों ने फैसला लिया है कि हाथियों के झुंड द्वारा अगर कोई जान माल की क्षति हुई तो वन विभाग समेत प्रशासन के कई कर्मी अधिकारी ग्रामीणों के आक्रोश की चपेट में आयेंगें। इसके लिए ग्रामीणों को जेल भी जाना पड़े तो जेल जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि तत्काल गांव में कैंप लगा कर किसानों की क्षति हुई फसलों का आंकलन कर मुआवजा देने की गारंटी करें। वन विभाग के फॉरेस्टर, रेंजर, डीएफओ तत्काल क्षेत्र का दौरा कर ग्रामीणों को रक्षा-सुरक्षा सुनिश्चित करें। जिले के बाहर से स्पेशल टीम मंगाकर हाथियों के झुंड को क्षेत्र से बाहर कर अविलंब घने जंगल ले जाने की व्यवस्था करें।
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