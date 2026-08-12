Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gridih News: ग्रामीणों ने चंदा कर खुद संवारा रास्ता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
Follow us on Google News
share

Gridih News: झारखंड के जमुआ प्रखंड के धानोटांड़ गांव के ग्रामीण दो दशक से पक्की सड़क की मांग कर रहे थे। मानसून में कच्चा रास्ता कीचड़ से भर जाता था। सरकारी मदद न मिलने पर गांव वालों ने मिलकर सड़क की मरम्मत का कार्य किया। हालांकि, अस्थायी समाधान से राहत मिली है, लेकिन स्थायी सड़क निर्माण की जरूरत है।

Gridih News: ग्रामीणों ने चंदा कर खुद संवारा रास्ता

Gridih News: झारखंडधाम, प्रतिनिधि। जमुआ प्रखंड की धुरगड़गी पंचायत के झारखंडधाम के समीप स्थित धानोटांड़ गांव के ग्रामीण दो दशक से पक्की सड़क की बाट जोह रहे हैं। गांव तक जाने वाला कच्चा रास्ता बरसात में कीचड़ से लथपथ हो जाने के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता था। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के लिए वर्षों तक जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। करीब दो किलोमीटर लंबी सड़क पंचायत स्तर से बनना संभव नहीं होने का हवाला देते हुए मुखिया ने भी असमर्थता जताई। जिला परिषद सदस्य प्रभा वर्मा के प्रयास के बावजूद सड़क का निर्माण नहीं हो सका।

आखिरकार, ग्रामीणों ने सरकारी मदद की उम्मीद छोड़ आपसी सहयोग से सड़क मरम्मत का बीड़ा उठाया। ग्रामीणों ने चंदा कर करीब सौ गाड़ी मोरम गिरवाया और श्रमदान से सड़क को समतल किया। इससे फिलहाल आवागमन सुगम हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अस्थायी मरम्मत से राहत तो मिली है, लेकिन स्थायी समाधान के लिए पक्की सड़क का निर्माण जरूरी है। ग्रामीण फखरुद्दीन, मुस्लिम, निजामुद्दीन, सुलेमान और अलाउद्दीन ने कहा कि एक भी जन प्रतिनिधि आज तक गांव में ध्यान नहीं दिए। हमलोग विवश होकर खुद खर्च कर सड़क निर्माण करने को तैयार हुए हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand Gridih News Gridih Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।