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Gridih News: मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं गुलियाडीह के ग्रामीण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: गुलियाडीह गांव के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहां न सड़क है, न पेयजल और न ही विद्यालय। 75 परिवारों के लगभग 400 लोग रहते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन को अपनी समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन समाधान नहीं हुआ, जिससे उनमें आक्रोश है।

Gridih News: मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं गुलियाडीह के ग्रामीण

Gridih News: गांडेय, प्रतिनिधि। गांडेय प्रखंड के बुधुडीह पंचायत के गुलियाडीह गांव के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। गांव में न ही सड़क की व्यवस्था है न ही पेयजल की और न ही बच्चों के पठन - पाठन के लिए विद्यालय की। डिजिटल युग में भी उक्त गांव के ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं से वंचित अपना जीवन काट रहे हैं। बता दें कि गुलियाडीह गांव में 75 परिवार के लगभग 400 आबादी रहती है। ग्रामीणों ने स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन को कई बार अपनी समस्याओं से अवगत कराया परंतु अभी तक किसी भी तरह का समाधान नहीं निकलने पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।

समस्याएँ

इस विषय में ग्रामीणों में गोपाल दास, तुलसी दास, टहलू दास, बबलू दास, बजरंगी दास, उगन दास, किसुन कोल, नरेश कोल, भरत टुडू, एतवारी दास, भिखनी देवी, पार्वती देवी, मीना देवी, मंजू देवी, आरती देवी सहित दर्जनों ग्रामीणों ने शुक्रवार को संयुक्त रुप से कहा कि गांव में लगे चारों चापाकल लंबे समय से खराब पड़े हैं। इसके कारण महिलाओं को प्रतिदिन पड़ोसी गांव से पानी लाना पडता है। गांव में एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है जिसके कारण छोटे - छोटे बच्चों को गांव से करीब तीन किलोमीटर की दूरी तय करके पुतरिया गांव पढ़ने जाना पड़ता है।

सड़क और रास्ते की कमी

ग्रामीणों ने बताया कि गांव में एक ओर वन विभाग की जमीन है तो दूसरी ओर अन्य ग्रामीणों की निजी जमीन है। वन विभाग अपनी जमीन पर ट्रेंच खोद दिया है वहीं दूसरी ओर अन्य ग्रामीण अपनी जमीन पर फसल लगा दी है। गांव जाने का कोई भी समुचित रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं रहने पर गांव में आवागमन पूरी तरह प्रभावित है। ग्रामीणों ने कहा कि रास्ता के अभाव में गांव से निकलना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि ​सड़क और रास्ते के अभाव में ग्रामीणों को रोजमर्रा की जिंदगी में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गांव में किसी के बीमार पड़ने या प्रसव पीड़ा से जूझ रही गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने की जरुरत पड़ती है तब उन्हें खाट से ले जाना पड़ता है।

प्रशासन की प्रतिक्रिया

इस विषय में गांडेय सीओ ओमप्रकाश बड़ाई ने कहा कि गांव में रास्ता के अभाव की जानकारी मिली है। स्थल का निरीक्षण कर ग्रामीणों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर समस्या के समाधान का प्रयास किया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

गुलियाडीह गांव में कितने परिवार रहते हैं?
गुलियाडीह गांव में 75 परिवार के लगभग 400 आबादी रहती है।
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