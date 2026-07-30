Gridih News: अनियमितता का आरोप लगा ग्रामीणों ने बंद कराया सड़क निर्माण का काम

Gridih News: बिरनी, प्रतिनिधि। बिरनी प्रखंड के खरखरी गांव में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 5 करोड़ की लागत से बन रही सड़क के निर्माण कार्य में अनियमितता का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने मंगलवार को काम रोक दिया। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के उपयोग तथा विभागीय अधिकारियों की लापरवाही का आरोप लगाते हुए ठेकेदार के खिलाफ नाराजगी जताई। ग्रामीणों में फुलेंद्र राय, कैलाश पाण्डेय, हीरामणि रविदास, सुरेंद्र पाण्डेय, प्रकाश पंडित, रामकिशुन दास, बचनदेव बैठा, प्रकाश राणा, दामोदर बैठा, रामचन्द्र राय, श्रीराम पंडित, विजय पंडित, रामदेव पंडित, रौनक राम, सुखदेव राय, मनु पंडित, धीरन राणा सहित अन्य लोगों ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए उन्होंने अपनी जमीन तक दी, ताकि गांव को बेहतर सड़क सुविधा मिल सके। लेकिन ठेकेदार ने निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही गुणवत्ता से समझौता करने लगा। गार्डवाल निर्माण में निर्धारित गुणवत्ता वाले पत्थरों की जगह कमजोर एवं सफेद बोल्डर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे निर्माण की मजबूती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं सड़क के दोनों किनारों पर तकनीकी मानक के अनुसार लगभग दो फीट गहराई तक खुदाई की जानी थी, लेकिन ठेकेदार द्वारा मात्र आठ इंच तक खुदाई कर औपचारिकता पूरी की जा रही है। इससे सड़क की गुणवत्ता और उसका टिकाव प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है。