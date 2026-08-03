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Gridih News: ग्रामीणों ने पकड़े मवेशियों से लदे दो पिकअप वैन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: डुमरी थाना क्षेत्र के सिमराडीह में ग्रामीणों ने सोमवार को दो बोलेरो पिकअप वैन को रोककर पुलिस को सौंपा। इन वाहनों में 10 दुधारू मवेशी थे और ग्रामीणों को मवेशियों की तस्करी की आशंका थी। जांच के बाद मवेशियों की पुष्टि हुई और वाहन पुलिस के कब्जे में लिए गए।

Gridih News: ग्रामीणों ने पकड़े मवेशियों से लदे दो पिकअप वैन

Gridih News: डुमरी, प्रतिनिधि। डुमरी थाना क्षेत्र के सिमराडीह के समीप सोमवार सुबह ग्रामीणों ने मवेशियों से लदे दो बोलेरो पिकअप वैन को रोककर पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों वाहनों में कुल 10 दुधारु मवेशी लदे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों वाहनों और मवेशियों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। ग्रामीणों ने बताया कि मवेशियों की तस्करी की आशंका पर वाहनों को रोककर चालकों से कागजात मांगे गए, लेकिन वे तत्काल कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद दोनों वाहनों को पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। चालकों ने पुलिस को बताया कि मवेशियों को बिहार के बक्सर से धनबाद ले जाया जा रहा था।

इसके बाद पशु चिकित्सक से मवेशियों की जांच कराई गई। जांच में सभी मवेशियों के दुधारू होने की पुष्टि हुई। थाना प्रभारी श्रीकांत कुमार ने बताया कि पशु चिकित्सक की जांच में मवेशियों के दुधारू होने की पुष्टि होने और आवश्यक जांच पूरी होने के बाद दोनों वाहनों को छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि मवेशियों को बक्सर से धनबाद ले जाया जा रहा था।

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