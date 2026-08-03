Gridih News: ट्रांसफार्मर जलने से बाघमारी गांव में बिजली संकट

Gridih News: खोरीमहुआ, प्रतिनिधि। धनवार प्रखंड अंतर्गत पचरुखी पंचायत के बाघमारी लपसियाटांड़ गांव में ट्रांसफार्मर जल जाने से ग्रामीणों के समक्ष गंभीर बिजली संकट उत्पन्न हो गया है। गांव में नया और अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सहायक अभियंता, विद्युत विभाग राजधनवार को लिखित आवेदन सौंपा था। आवेदन दिए जाने के एक सप्ताह बाद भी विभागीय स्तर पर कोई पहल नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार, रेलवे लाइन के समीप वर्षों पूर्व 25 केवीए क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाया गया था। वर्तमान में गांव की आबादी और विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने के कारण यह ट्रांसफार्मर पर्याप्त साबित नहीं हो रहा था।

अधिक लोड के कारण ट्रांसफार्मर में बार-बार खराबी आती रही है। ग्रामीणों ने बताया कि आवेदन सौंपे जाने के करीब तीन दिन पूर्व उक्त ट्रांसफार्मर पूरी तरह जल गया। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर मरम्मत योग्य भी नहीं है। इसके बाद से गांव की बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित है। बिजली नहीं रहने से घरेलू कार्यों के साथ-साथ बच्चों की पढ़ाई, पेयजल और अन्य जरूरी कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 25 केवीए क्षमता का ट्रांसफार्मर वर्तमान जरूरत के हिसाब से काफी कम है। इसलिए पुराने ट्रांसफार्मर को हटाकर उसके स्थान पर कम से कम 100 केवीए क्षमता का नया ट्रांसफार्मर लगाया जाए, ताकि भविष्य में भी अधिक लोड के कारण बिजली आपूर्ति बाधित न हो।इस मांग को लेकर सरफराज आलम, नदीम अंसारी, इरशाद अंसारी, रुस्तम अंसारी, अफजल आलम, हदीस मियां, मीना खातून, सैबुन खातून, लैला खातून समेत दर्जनों ग्रामीणों ने हस्ताक्षरयुक्त आवेदन विभाग को सौंपा है। ग्रामीणों ने विभाग से जल्द से जल्द नया ट्रांसफार्मर स्थापित कर बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। वहीं, एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे विभाग के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर होंगे।