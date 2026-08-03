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Gridih News: जर्जर सड़क से ग्रामीण हो रहे बेहाल, पक्कीकरण की मांग तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: धर्मपुर पंचायत के कई गांव बुनियादी सड़क सुविधा से वंचित हैं। कच्ची सड़कें जर्जर हैं, जिससे ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क की शीघ्र मरम्मत की मांग की है। बरसात में स्थिति और भी बिगड़ जाती है, जिससे आवागमन बाधित होता है।

Gridih News: जर्जर सड़क से ग्रामीण हो रहे बेहाल, पक्कीकरण की मांग तेज

Gridih News: जमुआ, प्रतिनिधि। जमुआ प्रखंड अंतर्गत धर्मपुर पंचायत के कई गांव आज भी बुनियादी सड़क सुविधा से वंचित हैं। बंसीडीह, हारोडीह, बाघमारा, रुपीडीह समेत अन्य गांव को जोड़ने वाली कच्ची सड़क वर्षों से जर्जर बनी हुई है। बरसात के मौसम में यह सड़क पूरी तरह कीचड़ से भर जाती है। जिससे ग्रामीणों के साथ साथ स्कूली छात्र-छात्राओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि इन गांवों के दर्जनों बच्चे प्रतिदिन बगल गांव उत्क्रमित मध्य विद्यालय श्याम सिंह नावाडीह आने जाने के लिए इसी सड़क का उपयोग करते हैं। इसके अलावा पंचायत भवन, प्रखंड मुख्यालय जमुआ, थाना, साप्ताहिक हाट चितरडीह तथा अन्य आवश्यक कार्यों के लिए लोगों को इसी मार्ग से गुजरना पड़ता है।

सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और जल जमाव के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। विशेषकर स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और दोपाहिया वाहन चालकों के लिए यह मार्ग बेहद जोखिम भरा बन गया है। ग्रामीणों ने बताया कि इसी तरह इसी पंचायत के चितरडीह पहाड़ी से धर्मपुर गांव तक जाने वाली सड़क की स्थिति अत्यंत खराब है। सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर एवं गड्ढे होने के कारण किसानों तथा राहगीरों को प्रतिदिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बरसात के दौरान स्थिति और भी भयावह हो जाती है। जिससे आवागमन लगभग बाधित हो जाता है।ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से सड़क पर बोल्डर बिछाकर पक्कीकरण नहीं कराया गया है। इस संदर्भ में कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। उनका आरोप है कि उनकी समस्या को न तो जन प्रतिनिधियों द्वारा गंभीरता से उठाया गया और न ही संबंधित विभाग ने कोई कार्रवाई की। ग्रामीणों ने राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन से मांग की है कि बंशीडीह गांव सड़क एवं चितरडीह धर्मपुर मार्ग तथा अन्य प्रभावित गांवों की सड़कों का शीघ्र पक्कीकरण कराया जाये। ताकि लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके। उनका कहना है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी यदि गांवों के लोग कीचड़ भरी सड़कों पर चलने को मजबूर हैं तो यह विकास के दावों पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

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