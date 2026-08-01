Gridih News: झूठ की राजनीति बंद करे भाजपा: उपप्रमुख
Gridih News: बिरनी प्रखण्ड के खेदवारा गांव में भाकपा माले ने जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। ग्रामीणों ने एकजुट होकर झूठी राजनीति के खिलाफ आवाज उठाई। पार्टी सचिव ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उन्होंने भ्रम फैलाया है। बिनोद मंडल पर आर्थिक हेराफेरी का भी विवाद है।
Gridih News: बिरनी, प्रतिनिधि। बिरनी प्रखण्ड क्षेत्र के खेदवारा गांव में भाकपा माले ने जन संवाद कार्यक्रम का आयोजिन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता माले प्रखंड सचिव सह उपप्रमुख शेखर शरण दास ने किया। बैठक में प्रमुख रामू बैठा, पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य मुस्तकीम अंसारी उपस्थित थे।
गांव के ग्रामीणों की आवाज
खेदवारा गांव के ग्रामीणों ने बताया कि पूरा गांव एकजुट है। झूठ फरेब करके राजनीति करने वालों के लिए गांव में कोई जगह नहीं है। पार्टी प्रखंड सचिव शेखर शरण दास ने कहा कि बीते दिनों भाजपा ने एक भ्रम फैलाया था कि खेदवारा गांव में माले छोड़कर कुछ लोग भाजपा का दामन थाम लिए हैं लेकिन दरअसल भाजपा के लोग अपने ही लोगों को पार्टी में शामिल कराकर माले का नाम ले रहे हैं।
बिनोद मंडल का विवाद
गांववालों ने बताया कि बिनोद मंडल पूर्व में भाजपा में थे और लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा छोड़ दिए थे। मुखिया प्रतिनिधि के साथ चलकर 15वीं वित्त योजना से मुखिया मद से छठ घाट निर्माण का कार्य बिनोद मंडल और गांगो मंडल के द्वारा कराया जा रहा था। लेकिन बिनोद मंडल के द्वारा अपने सहयोगी गांगो मंडल से राशि की हेराफेरी कर ली गई थी। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया था। कहा कि पैसा गबन के मामले को लेकर खेदवारा लोकल कमेटी के द्वारा पार्टी कमेटी में शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर बिनोद मंडल पर कमेटी ने कार्रवाई भी की थी।
भाजपा पर वार
प्रखंड सचिव दास ने कहा कि भाजपा पूरे देश में लूट, भ्रष्टाचारी व बलात्कारी को अपनी वाशिंग मशीन में धोकर पवित्र कर रही है। खेदवारा गांव के मामले में अगर बिनोद मंडल को भाजपा ने साथ कर लिया है तो बड़ी बात नहीं है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।