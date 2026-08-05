Gridih News: अधिकारियों की सक्रियता के बाद भी यूरिया व डीएपी की कालाबाजारी

Gridih News: प्रखंड में यूरिया एवं डीएपी खाद की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। विभिन्न चौक-चौराहों पर स्थित लाइसेंसी दुकानों द्वारा मनमर्जी दाम लेकर किसानों का दोहन किया जा रहा है। किसान पंकज वर्मा, प्रवीण वर्मा, महेंद्र वर्मा, महेश कुमार, अंकित कुमार, मन्नू कुमार आदि ने बताया कि फ़िलहाल यूरिया 450 एवं डीएपी 2200 से 2500 रुपए में मिल रहा है। हालांकि किसानों को यूरिया 266 एवं डीएपी 1450 रुपए की सब्सिडी दर पर खाद उपलब्ध कराना है परंतु दुकान संचालक नहीं है का बहाना बनाकर किसानों से मनमर्जी पैसा वसूल कर रहे हैं। इधर प्रत्येक दिन कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र महतो दुकानों की जांच कर रहे हैं बावजूद कालाबाजारी नहीं रुक रही है। जब अधिकारी दुकान पर रहते हैं तो उनके सामने किसानों को सब्सिडी दर पर खाद बेचा जाता है परंतु जैसे ही अधिकारी दुकान से निकलते हैं दुकानदार स्टॉक नहीं है कहते हुए खाद बेचना बंद कर देते हैं। कहते हैं कि एक दो पैकेट है लेकिन सब्सिडी रेट पर नहीं दे पाएंगे। जिसके बाद मजबूरी में किसानों को अधिक दाम पर खाद खरीदना पड़ता है। फिलहाल किसान धान की रोपाई कर रहे तो डीएपी खाद की आवश्यकता है और इसी का फायदा उठाकर दुकानदार किसानों से मनमर्जी पैसा वसूल रहे हैं。

गड़बड़ी करने पर लाइसेंस रद्द होगा: कृषि पदाधिकारी

कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र महतो ने बरमसिया स्थित आनंद कृषि केंद्र का औचक निरीक्षण किया तो उसके गोदाम में स्टॉक से अधिक खाद मिला। हालांकि उसने ई-पौश मशीन नहीं खोला परंतु बोर्ड में जो स्टॉक लिखा था उससे अधिक खाद उसके गोदाम में पाया गया। पदाधिकारी ने रजिस्टर की मांग की तो कोई भी रजिस्टर नहीं दिखाया गया। दुकान पर खाद खरीद रहे लोगों से पूछताछ में भी सब्सिडी दर से अधिक दाम में खाद बेचने का मामला सामने आया। कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र महतो ने बताया कि दुकान में काफी गड़बड़ी पाई गई जिस वजह से दुकान का लाइसेंस रद्द करने के लिए वरीय पदाधिकारी को लिखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी दुकान सब्सिडी दर से अधिक दाम में खाद बेचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं रोज दुकानों का निरीक्षण कर रहा हूं। गड़बड़ी करनेवाले दुकानदारों के विरुद्ध लाइसेंस रद्द करने के लिए वरीय पदाधिकारी को लिखा जाएगा। सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए सब्सिडी दर तय की है और दुकानदार उससे अधिक पैसा वसूलेंगे तो कार्रवाई निश्चित है। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान को खाद मिलने में परेशानी हो रही है तो बेझिझक मेरे नम्बर पर फोन कर सूचना दें। मैं आपके नजदीकी दुकान से खाद उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा।