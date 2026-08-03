Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gridih News: राशन कार्ड में जाति का विवरण अपडेट कराएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
Follow us on Google News
share

Gridih News: गांडेय, प्रतिनिधि। गांडेय प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अशोक राणा ने पत्र प्रेषित करके प्रखंड के सभी डीलरों को राज्य सरकार के राशन कार्ड डेटाबेस को अपडेट क

Gridih News: राशन कार्ड में जाति का विवरण अपडेट कराएं

Gridih News: गांडेय, प्रतिनिधि। गांडेय प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अशोक राणा ने पत्र प्रेषित करके प्रखंड के सभी डीलरों को राज्य सरकार के राशन कार्ड डेटाबेस को अपडेट करने की सख्त हिदायत दी है। विभाग की ओर से जारी ज्ञापांक: 135/आ०, दिनांक 31/07/26) के अनुसार, ऐसे सभी राशन कार्डधारी जिनके कार्ड में जाति संबंधी विवरण दर्ज नहीं है या त्रुटि है उन्हें अविलम्ब जाति संबंधित दस्तावेज जमा कराना है। पत्र के माध्यम से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने सभी राशन दुकानदारों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के लाभुकों को इस बारे में जागरूक करें और विभागीय निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gridih News Gridih Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।