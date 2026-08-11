Gridih News: ब्राह्मण महासंघ की हुई बैठक
Gridih News: गांडेय प्रखंड के मठातरी गांव में सार्वभौमिक शाकद्वीपीय ब्राहण महासंघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन विस्तार एवं आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। संघ के प्रखंड अध्यक्ष विपिन मिश्रा ने 23 अगस्त को मठेश्वरी शिव मंदिर में रुद्रा अभिषेक का आयोजन करने की घोषणा की।
Gridih News: गांडेय, प्रतिनिधि। गांडेय प्रखंड के अहिल्यापुर पंचायत के मठातरी गांव स्थित शिव मंदिर परिसर में सार्वभौमिक शाकद्वीपीय ब्राहण महासंघ की बैठक की गई। बैठक में संगठन विस्तार सहित आगामी कार्यक्रमों के सफल आयोजन की विस्तृत चर्चा की गई। इस विषय में संघ के प्रखंड अध्यक्ष विपिन मिश्रा ने कहा कि संघ के सदस्यों की आपसी सहमति के बाद निर्णय लिया गया है कि 23 अगस्त को मठेश्वरी शिव मंदिर में रुद्रा अभिषेक का आयोजन किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता अशोक मिश्रा ने की। बैठक में प्रभाकर पाठक, विनोद कुमार मिश्रा, मानस कुमार मिश्रा, दिलीप कुमार मिश्रा, नकुल मिश्रा, कैलाशपति मिश्रा, भास्कर पाठक सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
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