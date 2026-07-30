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Gridih News: हमारे शिवालय: आज से 65 फीट ऊंचा हरिहरधाम मंदिर में खूब जुटेंगे शिव भक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: भारत के बगोदर में हरिहरधाम शिव मंदिर, जो 65 फीट ऊंचा है, जुलाई में श्रद्धालुओं से भर जाता है। इसकी स्थापना 1988 में बाबा अमरनाथ मुखोपाध्याय ने की थी। पहले यह स्थान वीरान था, लेकिन अब यहाँ एक बाजार बस रहा है। यहाँ हर साल सैकड़ों परिवारों का पालन-पोषण होता है।

Gridih News: हमारे शिवालय: आज से 65 फीट ऊंचा हरिहरधाम मंदिर में खूब जुटेंगे शिव भक्त

Gridih News: बगोदर। रांची-दुमका मेन रोड पर बगोदर मुख्यालय से महज 2 किमी की दूरी पर स्थित है भारत का अनोखा शिव मंदिर हरिहरधाम। पवित्र सावन महीने में यहां शिव भक्तों की भीड़ उमड़ती है। 65 फीट ऊंचा ये मंदिर दूर से ही शिव लिंगाकार नजर आता है और श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। इस मंदिर की कहानी भी उतनी ही अनोखी है जितनी इसकी बनावट। पश्चिम बंगाल निवासी बाबा अमरनाथ मुखोपाध्याय पेशे से जज थे और काफी विद्वान माने जाते थे। संसारिक मोह-माया त्याग कर चारों धाम की पदयात्रा पर निकले थे। यात्रा के दौरान बगोदर का यह स्थान उन्हें भा गया। लोगों के सहयोग से उन्होंने 1988 में यहां मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई। बताया जाता है कि मंदिर के संस्थापक अमरनाथ मुखोपाध्याय ने 1991 में प्राण त्याग दिए थे। आज उनकी छोड़ी हुई आस्था लाखों भक्तों को जोड़ रही है। मंदिर के प्रबंधक भीम यादव बताते हैं कि कलाकार कितना पारखी होता है, यह मंदिर की बनावट से पता चलता है。

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पहले श्मशान था, अब तीर्थ है

जिस स्थान पर आज हरिहरधाम है, मंदिर बनने से पहले यह जगह वीरान थी। आसपास श्मशान घाट और झाड़-झंखाड़ होने के कारण लोग दिन में भी यहां जाने से डरते थे। लेकिन मंदिर निर्माण शुरू होते ही इस जगह की अहमियत बढ़ती गई। आज बगोदर का एक अलग बाजार यहां बसता जा रहा है।

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सावन में उमड़ता है जनसैलाब

सावन आते ही हरिहरधाम का नजारा बदल जाता है। सावन भर यहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। बाबाधाम जाने वाले गेरूआ वस्त्रधारी शिवभक्त भी यहां रुककर बाबा भोले का जलाभिषेक और पूजा-अर्चना करते हैं। सावन की सोमवारी और सावन पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भीड़ काफी बढ़ जाती है।

आस्था से चलता है सैकड़ों का घर

हरिहरधाम परिसर सालों भर गुलजार रहता है। वाहन पूजन, रिंग सेरेमनी, मुंडन संस्कार और शादी-ब्याह के मुहूर्तों में यहां भारी भीड़ होती है। मंदिर के बाहर दर्जनों मैरेज हॉल और दुकानें संचालित हैं। इससे सैकड़ों परिवारों का जीविकोपार्जन होता है। सालों भर श्रद्धालुओं के आवागमन को देखते हुए परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये मंदिर के अंदर और बाहर दोनों हिस्सों पर नजर रखते हैं। सुरक्षा व्यवस्था इसी के भरोसे है।

सामान्य प्रश्न

हरिहरधाम मंदिर की स्थापना कब हुई थी?
हरिहरधाम मंदिर की स्थापना 1988 में बाबा अमरनाथ मुखोपाध्याय ने की थी।
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