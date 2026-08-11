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Gridih News: खजुरिया में राहत शिविर में बांटे फल व जूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: गिरिडीह के खजुरिया गांव में जागृति लेडीज क्लब ने शिवभक्तों के लिए सेवा शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में श्रद्धालुओं को फल, जूस, बिस्कुट, दर्द निवारक मलहम और आवश्यक दवाएं प्रदान की गईं। कांवड़ियों ने इस सेवा के लिए क्लब का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में क्लब की महिला सदस्यों का योगदान सराहनीय रहा।

Gridih News: खजुरिया में राहत शिविर में बांटे फल व जूस

Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। देवघर-कांवरिया पथ पर आस्था और सेवा का अनोखा संगम देखने को मिला। जागृति लेडीज क्लब, गिरिडीह द्वारा खजुरिया गांव में एक विशेष सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जहां सुदूर क्षेत्रों से आ रहे शिवभक्तों की थकान मिटाने का हर संभव प्रयास हुआ। शिविर के दौरान क्लब की सदस्यों ने श्रद्धालुओं के बीच फल, जूस, बिस्कुट, दर्द निवारक मलहम और आवश्यक दवाइयां वितरित कीं। पदयात्रा से थके कांवड़ियों ने इस आत्मीय सेवा के लिए क्लब का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्षा रंजू पॉल, मनीषी गुप्ता, बेनू तर्वे, मोटुसी दान समेत क्लब की सभी महिला सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा।

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