Gridih News: खजुरिया में राहत शिविर में बांटे फल व जूस
Gridih News: गिरिडीह के खजुरिया गांव में जागृति लेडीज क्लब ने शिवभक्तों के लिए सेवा शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में श्रद्धालुओं को फल, जूस, बिस्कुट, दर्द निवारक मलहम और आवश्यक दवाएं प्रदान की गईं। कांवड़ियों ने इस सेवा के लिए क्लब का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में क्लब की महिला सदस्यों का योगदान सराहनीय रहा।
Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। देवघर-कांवरिया पथ पर आस्था और सेवा का अनोखा संगम देखने को मिला। जागृति लेडीज क्लब, गिरिडीह द्वारा खजुरिया गांव में एक विशेष सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जहां सुदूर क्षेत्रों से आ रहे शिवभक्तों की थकान मिटाने का हर संभव प्रयास हुआ। शिविर के दौरान क्लब की सदस्यों ने श्रद्धालुओं के बीच फल, जूस, बिस्कुट, दर्द निवारक मलहम और आवश्यक दवाइयां वितरित कीं। पदयात्रा से थके कांवड़ियों ने इस आत्मीय सेवा के लिए क्लब का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्षा रंजू पॉल, मनीषी गुप्ता, बेनू तर्वे, मोटुसी दान समेत क्लब की सभी महिला सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।