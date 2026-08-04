Gridih News: सम्मान समारोह का हुआ आयोजन
Gridih News: गांडेय प्रखंड के सभाकक्ष में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में प्रमुख राजकुमार पाठक समेत अन्य मुखियाओं को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार बैंकों की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनसेवा में उनके योगदान के लिए दिया गया।
Gridih News: गांडेय, प्रतिनिधि। गांडेय प्रखंड स्थित सभाकक्ष में सोमवार को यूनियन बैक ऑफ इंडिया की ओर से सम्मान सामारोह का आयोजन किया गया। उक्त सम्मान सामारोह में प्रखंड के प्रमुख राजकुमार पाठक सहित अन्य मुखिया को सम्मानित किया गया। बता दें कि बैंकों की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जनसेवा में निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया।
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