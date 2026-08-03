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Gridih News: 15 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना छठे दिन भी जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: सामाजिक कार्यकर्ता असरार आलम ने दिया समर्थन, कहा- जनसमस्याओं का शीघ्र हो समाधान अनिश्चितकालीन धरना सोमवार को छठे दिन भी जारी रहा। धरना का नेतृत्व

Gridih News: 15 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना छठे दिन भी जारी

Gridih News: जमुआ, प्रतिनिधि। जमुआ प्रखंड मुख्यालय के मुख्य द्वार के सामने 15 सूत्री मांगों को लेकर 29 जुलाई से जारी अनिश्चितकालीन धरना सोमवार को छठे दिन भी जारी रहा। धरना का नेतृत्व कर रहे समाजसेवी गौतम सागर राणा अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता असरार आलम ने धरना स्थल पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन दिया। असरार आलम ने कहा कि धरने में उठाई गई सभी 15 मांगें आम जनता की मूलभूत समस्याओं से जुड़ी हैं, जिनका वर्षों से समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि जमुआ प्रखंड लंबे समय से इन समस्याओं से जूझ रहा है और प्रशासन को गंभीरता दिखाते हुए सभी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मांगों का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक एवं उग्र रूप दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रखंड और जिला प्रशासन पर होगी। धरना का नेतृत्व कर रहे गौतम सागर राणा ने कहा कि यह आंदोलन क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ तथा गरीब, मजदूर और वंचित तबके के अधिकारों की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि 15 सूत्री मांगें पूरी तरह जनहित और जनसरोकार से जुड़ी हैं। जब तक सभी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक यह अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। धरना स्थल पर समर्थकों ने प्रशासन से जनहित के मुद्दों पर शीघ्र सकारात्मक पहल करने की मांग करते हुए कहा कि समस्याओं के समाधान में और विलंब जनता के आक्रोश को बढ़ाएगा।

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