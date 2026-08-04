Gridih News: तिसरी: छड़ लदा ट्रक घर में घुसा, बाल-बाल बचे घरवाले
Gridih News: तिसरी में सोमवार देर रात एक लोड ट्रक अनियंत्रित होकर आकाश गुप्ता के घर में जा घुसा। इस घटना में घर के अंदर सोए लोग सुरक्षित रहे, लेकिन मकान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। ड्राइवर ने बताया कि ब्रेक पाइप फटने के कारण दुर्घटना हुई। यदि दिन में यह घटना होती, तो गंभीर परिणाम हो सकते थे।
Gridih News: तिसरी, प्रतिनिधि। तिसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित पुल के पहले मोड़ के पास सोमवार देर रात लगभग दो बजे छड़ लोड ट्रक अनियंत्रित होकर तिसरी के आकाश गुप्ता के घर में घुस गया। इस घटना में घर के अंदर सोए लोग तो बाल-बाल बच गए लेकिन मकान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। तीखा मोड़ रहने के कारण यहां पहले भी रात में एक-दो बार लोड ट्रक घर में घुस चुका है। इस सम्बन्ध में बताया गया कि चकाई का ट्रक गिरिडीह से छड़ लोड करके बिहार के पटना जा रहा था। तभी तिसरी पुल के पहले मोड़ के पास छड़ लोड ट्रक अनियंत्रित होकर तिसरी के आकाश गुप्ता के घर में घुस गया।
संयोग से रात का समय था जिसके कारण कोई हताहत नहीं हुआ। वरना दिन का समय होता तो बड़ी घटना घट सकती थी क्योंकि दिन में महिलाएं घर के बरामदा में ही बैठी रहती है। हालांकि इस घटना से आकाश गुप्ता के मकान का अगला हिस्सा काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गया है और घर का एक पिलर टूट गया है। गनीमत ये रही कि ट्रक का अगला चक्का नाली में फंस गया और ट्रक वहीं रुक गया। वरना मकान और भी क्षतिग्रस्त हो जाता।इधर, ट्रक ड्राइवर ने बताया कि ब्रेक का पाइप फट जाने के कारण ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था। जिसके कारण मोड़ में ट्रक अनियंत्रित हो गया और मकान से टकरा गया। अगर वहां मकान नहीं होता तो ट्रक सीधे नदी में जा गिरता। वहीं मकान मालिक आकाश गुप्ता ने बताया कि लगभग दो बजे रात लोड ट्रक उनके मकान में धक्का मार दिया। जिसके कारण जोर से आवाज हुई। आवाज सुनकर घर में सोए लोग घबरा कर उठ गए। इसके बाद घर के लोग बाहर निकलकर आए तो लोगों ने देखा कि ट्रक मकान में धक्का मार कर घर के बरामदा में घुस गया है। आकाश गुप्ता ने बताया कि इस घटना से मकान का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है।
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