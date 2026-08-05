Gridih News: पुण्यतिथि पर जगह-जगह याद किए गए दिशोम गुरु शिबू सोरेन
Gridih News: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी, झाकोमयू और डीएवी पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम आयोजित हुए। सभी ने उनके योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके जीवन को प्रेरणा माना।
Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व पद्मभूषण दिशोम गुरू शिबू सोरेन पहली पुण्यतिथि पर जगह-जगह याद किए गए। विभिन्न राजनीतिक दल के अलावा शैक्षणिक संस्थानों में भी गुरु जी की पुण्यतिथि मनाई गई। इसी कड़ी में गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को पद्मभूषण दिशोम गुरु स्व. शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया। इस अवसर पर बस स्टैंड के निकट नवनिर्मित शिबू सोरेन चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जिसमें कांग्रेस जिलाध्यक्ष अध्यक्ष सतीश केडिया सहित अन्य कांग्रेसियों ने दिशोम गुरू स्व. शिबू सोरेन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया। इस दौरान सतीश केडिया ने कहा कि गुरुजी केवल झारखंड के नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के नेता थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन झारखंड राज्य के संघर्ष में समर्पित किया और आज उनकी कमी पूरा राज्य महसूस कर रहा है। कहा कि गुरुजी के बताए मार्ग पर चलकर झारखंड और यहां की जनता की अस्मिता की रक्षा करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सभा में मुख्य रूप से कांग्रेस के प्रदेश सचिव अजय सिन्हा, मोहम्मद निजामुद्दीन अहमद, राजा नूरी, जुनैद आलम, निजामुद्दीन अंसारी, मोहम्मद अली खान, अशोक विश्वकर्मा, मनीर आलम, पप्पू विश्वकर्मा, विनीत भास्कर, बिलाल अहमद हुसैनी, ओवैस अहमद, मुनीर अंसारी, सुलेमान अख्तर, समीर राज चौधरी, साबिर खान, चांद रशीद, मोहम्मद टार्जन, कपिल देव राय, मेराजुल नजरी सहित कई कांग्रेसी थे।
झाकोमयू ने पपरवाटांड़ में दी श्रद्धांजलि
झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन ने पद्मभूषण दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर पपरवाटांड़ स्थित यूनियन कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गुरुजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दो मिनट का मौन रखा। एरिया अध्यक्ष हरगौरी साव छक्कू, एरिया सचिव तेजलाल मंडल, जोनल उपाध्यक्ष दिलीप कुमार मंडल, एरिया उपाध्यक्ष अर्जुन रवानी ने गुरुजी के जीवन पर प्रकाश डाला। मौके पर अर्जुन मंडल, जगत पासवान, अमरदीप विश्वकर्मा, महादेव मंडल, पंचानन प्रसाद, जितेंद्र कुमार, मो. अकील, प्रेमचंद मंडल, चंद्रशेखर साहू, सीताराम हांसदा, चुड़का हांसदा, संजय मंडल, सिकंदर, विश्वनाथ कहार, भीम दास, छक्कन पंडित, शंकर गोप, मो. सलीम, मोईन अंसारी, रवींद्र शर्मा, रफिक मियां, विजय बढ़ई, दीपक मंडल, किशोर राम, आरती देवी, गिरजा देवी, गोविंद दास, दुलार साव, संदीप रवानी, माथुर दास, मुकेश राय आदि उपस्थित थे।
डीएवी पब्लिक स्कूल में श्रद्धांजलि सभा
डीएवी पब्लिक स्कूल, सीसीएल गिरिडीह में प्रातःकालीन सभा में पद्मभूषण दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। प्राचार्य ओमप्रकाश गोयल, शिक्षक-शिक्षिकाओं, कर्मियों और छात्र-छात्राओं ने चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। प्राचार्य ओमप्रकाश गोयल ने कहा कि दिशोम गुरु ने झारखंड की अस्मिता, आदिवासी अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनका जीवन नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है।
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