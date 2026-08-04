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Gridih News: समाजसेवी स्व. देवनारायण यादव की 7वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: खोरीमहुआ अनुमंडल में समाजसेवी स्व. देवनारायण यादव की सातवीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने स्व. यादव को श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने उनके समाज सेवा के प्रति समर्पण और उल्लेखनीय कार्यों को याद किया। उनका जीवन प्रेरणादायक और समाजहित के लिए समर्पित रहा।

Gridih News: समाजसेवी स्व. देवनारायण यादव की 7वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा

Gridih News: खोरीमहुआ, प्रतिनिधि। खोरीमहुआ अनुमंडल के गोदोडीह निवासी समाजसेवी स्व. देवनारायण यादव की सातवीं पुण्यतिथि पर सोमवार को श्रद्धांजलि सभा की गई। कार्यक्रम में क्षेत्र के सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शामिल होकर स्व. यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में बीस सूत्री अध्यक्ष शफीक अंसारी, समाजसेवी सूरज कुमार, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजू पांडेय सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने स्व. देवनारायण यादव के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद करते हुए कहा कि वे समाज के प्रति समर्पित, मिलनसार और जनसेवा के लिए सदैव तत्पर रहनेवाले व्यक्ति थे। अपने जीवनकाल में उन्होंने समाजहित में कई उल्लेखनीय कार्य किए, जिसके कारण आज भी लोग उन्हें सम्मान और श्रद्धा के साथ याद करते हैं।

समाजसेवी सूरज कुमार ने कहा कि 03 अगस्त 2019 को देवनारायण यादव और 04 फरवरी 2022 को सतीश यादव जैसे दो समर्पित समाजसेवियों का महज कुछ वर्षों के अंतराल में निधन होना क्षेत्र के लिए बड़ी क्षति है। दोनों ने अपना जीवन जनसेवा और समाज के उत्थान के लिए समर्पित किया। उनके अधूरे सपनों और समाजहित के कार्यों को आगे बढ़ाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बीस सूत्री अध्यक्ष शफीक अंसारी ने कहा कि समाजसेवी स्व. देवनारायण यादव का जीवन समाज के लिए प्रेरणादायी रहा। समाजहित में उनके द्वारा किए गए कार्य हमेशा लोगों को उनकी याद दिलाते रहेंगे। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य दीपक यादव (भालूटांड़), अजित रजक, सिकंदर रजक, राजेश यादव, राजू पांडेय, तुलसी पासवान, शत्रुघ्न प्रसाद यादव, प्रवेश यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

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