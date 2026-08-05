Gridih News: पुण्यतिथि पर खंडोली मोड़ पर दिशोम गुरु स्मृति कार्यक्रम

Gridih News: बेंगाबाद में आदर्श युवा क्लब ने मंगलवार को दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर स्मृति कार्यक्रम आयोजित किया। उपस्थित लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रतिमा स्थापना का संकल्प लिया। वक्ताओं ने गुरु जी के संघर्षों और आदर्शों को अपनाने की अपील की।

Gridih News: बेंगाबाद, प्रतिनिधि। आदर्श युवा क्लब शहरपुरा के तत्वावधान में मंगलवार को दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर खंडोली मोड़ पर दिशोम गुरु स्मृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने सबसे पहले दिवंगत शिबू सोरेन के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर एक साल के भीतर खंडोली मोड़ पर गुरु जी शिबू सोरेन की प्रतिमा स्थापित करने का संकल्प लिया गया।

वक्ताओं के विचार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि गुरु जी सिर्फ एक नेता ही नहीं बल्कि दबे5कुचले, शोषितों और वंचितों की आवाज थे। उन्होंने जल, जंगल व जमीन की रक्षा की लड़ाई और शोषितों, वंचितों के हक के संघर्ष में अपना जीवन गुजार दिया। उन्होंने धनकटनी, महाजनी और अलग झारखंड राज्य के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्हीं के संघर्ष और बलिदान के कारण अलग झारखंड राज्य मिला है। कहा कि उन्होंने समाज को नशामुक्त बनाने और शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया।

युवाओं के लिए संदेश वक्ताओं ने इस अवसर पर युवाओं से गुरु जी के आदर्शों को अपनाने और समाज को नशा से दूर रखने के साथ शिक्षा का अलख जगाने की अपील की। युवाओं से उनकी जीवनी पढ़ने की अपील की गई और समाज को एकजुट कर विकास में अपनी भूमिका निभाने की बात कही। इस अवसर पर सोनबाद पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि चंद्रकांत मंडल ने अगले वर्ष खंडोली मोड पर दिवंगत शिबू सोरेन की प्रतिमा स्थापित कर पुण्य तिथि समारोह मनाने की घोषणा की। कार्यक्रम को प्रमुख मीना देवी, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष नुनूराम किस्कू, सचिव खुर्शीद अनवर हादी, मुखिया प्रतिनिधि चंद्रकांत मंडल, सुनील यादव, दिवाकर स्वर्णकार सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। जबकि मौके पर आदर्श युवा क्लब के अध्यक्ष भुनेश्वर सोरेन, उपाध्यक्ष पिंटू टुडू सचिव अजय चौड़े, उपसचिव प्रकाश मुर्मू, किशुन मरांडी, चांदों मंडल सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।