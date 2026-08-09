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Gridih News: आदिवासी महोत्सव आज, सजा टाउन हॉल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: गिरिडीह में 09 और 10 अगस्त को आदिवासी महोत्सव मनाया जाएगा। प्रशासन ने इसके लिए पूरी तैयारी की है और टाउन हॉल को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। इस समारोह में पारंपरिक नृत्य, संगीत, नाट्य मंचन, फूड स्टॉल और कला प्रदर्शनी सहित कई सांस्कृतिक आयोजन होंगे।

Gridih News: आदिवासी महोत्सव आज, सजा टाउन हॉल

Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। 09 और 10 अगस्त को टाउन हॉल में आदिवासी महोत्सव मनाया जाएगा। प्रशासन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इसे लेकर टाउन हॉल को भव्य व आकर्षक ढंग से सजाया गया है। आगंतुकों के लिए आकर्षक सेल्फी प्वाइंट, फूड स्टॉल, आदिवासी पारंपरिक नृत्य एवं संगीत, नाट्य मंचन, पारंपरिक कला व वेशभूषा प्रदर्शनी सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहां होंगे।

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