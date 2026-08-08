Gridih News: केएन बक्शी कॉलेज में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम

Gridih News: बेंगाबाद, प्रतिनिध। राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में केएन बक्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में शनिवार को एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशिक्षणार्थियों ने महाविद्यालय परिसर में पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण और मातृत्व के सम्मान का संदेश दिया। कार्यक्रम के अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अजीत कुमार सिंह ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान का मुख्य उद्देश्य माताओं के सम्मान में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और पर्यावरण की रक्षा करना है। यह कार्यक्रम मातृत्व के प्रति श्रद्धांजलि को प्रकृति संरक्षण से जोड़ता है। ऐसे प्रयासों से ग्लोबल वार्मिंग से मुकाबला करने और भावी पीढ़ियों के लिए हरा-भरा भविष्य बनाने में मदद मिलेगी। उपप्राचार्य बिनोद कुमार सुमन ने कहा कि इस राष्ट्रीय अभियान का उद्देश्य मां के सम्मान में एक पौधा लगाना और पर्यावरण की रक्षा करना है। जिस प्रकार मां हमारा पोषण करती है, उसी प्रकार पेड़ भी धरती को जीवन प्रदान करते हैं。

प्रशिक्षणार्थियों ने दिया कृतज्ञता का संदेश

प्रशिक्षणार्थी नीतीश कुमार ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम का अर्थ केवल पेड़ लगाना नहीं है। यह एक आदत और अनुष्ठान है, जो न केवल हमारी माताओं के प्रति बल्कि धरती माता के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। डॉली किरण बेसरा ने कहा कि मां के नाम पर लगाया गया प्रत्येक पेड़ प्रेम, स्मृति और जिम्मेदारी का प्रतीक बन जाता है। इस पहल की सबसे बड़ी विशेषता इसका व्यक्तिगत जुड़ाव है। ऋषभ कुमार ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को अपनी मां के सम्मान में और पर्यावरण की रक्षा के लिए कम से कम एक पौधा लगाने के लिए प्रेरित करना है। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में सतीश कुमार, आरती कुमारी, दशरथ कुमार, आशा कुमारी, रोशन कुमार सिंह, हेमंत सोरेन, राजेंद्र हांसदा, पवन पांडेय, अदिति टुडू, शर्मिला मुर्मू, विक्की कुमार, पिंकू यादव, दीपा कुमारी, सत्येंद्र मंडल, आदित्य रमन कुशवाहा, सुरुजमुनि सोरेन सहित बड़ी संख्या में प्रशिक्षणार्थी उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने संकल्प लिया कि वे न केवल एक पौधा लगाएंगे, बल्कि उसकी देखभाल भी करेंगे ताकि वह बड़ा होकर पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बना सके।