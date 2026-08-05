Gridih News: बगोदर के खेतको में सर्पदंश से 4 साल की बच्ची की मौत
Gridih News: बगोदर थाना क्षेत्र के खेतको गांव में सर्पदंश से एक चार साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची को गंभीर अवस्था में अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। घटना से गांव में शोक का माहौल है और परिजन आहत हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Gridih News: बगोदर, प्रतिनिधि। बगोदर थाना क्षेत्र के खेतको गांव के करियातपुर में सर्पदंश से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। घटना सोमवार रात की है। जानकारी के अनुसार खेतको निवासी गोवर्धन महतो का परिवार खाना खाकर सोया था। देर रात करीब 4 साल की बच्ची को विषैले सांप ने काट लिया। परिजन आनन-फानन में बच्ची को बगोदर सीएचसी ले गए। प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे हजारीबाग रेफर किया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में परिजन उसे गोमो के सर्पदंश अस्पताल भी ले गए, लेकिन वहां भी उसे मृत घोषित कर दिया गया।
मंगलवार को गिरिडीह में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। सूचना पर मुखिया शालीग्राम प्रसाद ने परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया और पोस्टमार्टम कराने की सलाह दी। बगोदर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मामला दर्ज कर लिया है। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में शोक का माहौल है।
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