Gridih News: जवान बेटे का शव आते ही परिजनों का चीत्कार शुरू
Gridih News: बेंगाबाद के खुटरीबाद गांव में 20 वर्षीय शहजाद अंसारी का शव ताबूत में लौट आया। कर्नाटक के मंगलौर में काम के दौरान उनकी अचानक मौत हो गई। शव के गांव पहुंचते ही परिवार में मातम छा गया। शहजाद परिवार की आर्थिक मदद के लिए काम करने गए थे, लेकिन दुखद स्थिति ने सबको प्रभावित किया।
Gridih News: बेंगाबाद। सपने पूरे करने परदेस गए 20 वर्षीय शहजाद अंसारी का शव ताबूत में घर लौटा। बेंगाबाद के खुटरीबाद गांव में शव पहुंचते ही परिजनों के चित्कार से माहौल गमगीन हो गया। कर्नाटक के मंगलौर में काम के दौरान बेंगाबाद के खुटरीबाद निवासी प्रवासी मजदूर शहजाद अंसारी की मौत हो गई थी। गुरुवार को शव गांव पहुंचते ही मातम छा गया। जवान बेटे की लाश देख माता-पिता बेसुध हो गए और परिजनों की चीख पुकार से लोगों की आंखें भी गीली हो गई। बतला दें कि मृतक शहजाद अंसारी चार भाइयों में सबसे छोटा था। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी।
माता-पिता वृद्ध हैं और दो बड़े भाई हमेशा बीमार रहते हैं। परिवार का सहारा बनने और गरीबी दूर करने के उद्देश्य से शहजाद कुछ महीने पहले ही मजदूरी के लिए कर्नाटक चला गया था। मंगलौर में काम के दौरान उसकी अचानक मौत हो गई। इस घटना से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गुरुवार को जब शव गांव पहुंचा तो पूरे खुटरीबाद में कोहराम मच गया। मां-बाप बेटे का चेहरा देखकर बार-बार बेहोश हो रहे थे। गांव के लोग शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधा रहे थे। सूचना मिलते ही झामुमो नेता फरदीन इम्तियाज अहमद, बेंगाबाद प्रखंड सचिव खुर्शीद अनवर हादी, समाजसेवी अबू अंसारी, इसराइल अंसारी, फरीद अंसारी सहित कई लोग मृतक के घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को हिम्मत दी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। दोपहर बाद मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार मृतक शहजाद अंसारी को स्थानीय कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया।
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