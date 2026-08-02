Gridih News: बगोदर: समाजसेवी सह भजन गायक नीलकंठ मिस्त्री का निधन
Gridih News: बगोदर प्रखंड के गोपालडीह निवासी समाजसेवी नीलकंठ मिस्त्री का निधन रांची रिम्स में हुआ। बीते बुधवार उनकी तबियत बिगड़ गई थी और डॉक्टरों ने ब्रेन हेमरेज की पुष्टि की थी। उनका अंतिम संस्कार रविवार को किया गया, जिसमें ग्रामीणों की भारी भीड़ एकत्रित हुई। पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह और कई अन्य गणमान्य लोग परिवार को सांत्वना देने पहुंचे।
Gridih News: बगोदर, प्रतिनिधि। बगोदर प्रखंड के बेको पूर्वी पंचायत अंतर्गत गोपालडीह निवासी समाजसेवी सह भक्ति गीतों के गायक नीलकंठ मिस्त्री का शनिवार देर रात रांची रिम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। परिजनों ने बताया कि बीते बुधवार रात अचानक घर पर उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। जांच में डॉक्टरों ने ब्रेन हेमरेज बताया। इसके बाद वे कोमा में चले गए थे। उनके निधन की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वे अपने सेवा भाव, सरल स्वभाव और समाज के प्रति समर्पण के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। रविवार को रांची से उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई।
नम आंखों से ग्रामीणों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। घटना की सूचना पर पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। इस दौरान बगोदर पूर्वी की जिप सदस्य रीता माथुर प्रसाद, भाजपा नेता माथुर प्रसाद, पूर्व मुखिया टेकलाल चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता दौलत महतो, भाकपा माले लोकल कमेटी के सचिव कुमोद यादव सहित कई गणमान्य लोग पहुंचकर पीड़ित परिजनों को सांत्वना दी है।
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