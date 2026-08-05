Gridih News: देवरी: वज्रपात होने से फुटबॉल खेल रहे चार लड़कों समेत 5 की मौत, दो झुलसे

Gridih News: देवरी, प्रतिनिधि। देवरी थाना क्षेत्र के देवपहाड़ी एवं तिलैयडीह गांव में मंगलवार करीब पांच बजे शाम में आसमानी बिजली गिरने से फुटबॉल खेल रहे चार किशोरों एवं खेत में काम कर रहे एक 40 वर्षीय किसान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य घटना में आसमानी बिजली गिरने से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में देवपहाड़ी गांव के पूरन साव के 17 वर्षीय पुत्र अर्जुन कुमार साव, दुलार साव के 13 वर्षीय पुत्र विष्णुदेव साव व प्रभु साव के 15 वर्षीय पुत्र गजेंद्र साव तथा बिलोटांड़ गांव के नरेश तिवारी के 18 पुत्र कुश कुमार शामिल है। वहीं घटना में बिलोटांड़ गांव के उमेश यादव 17 तथा कंसों गांव के विक्रम तिवारी 21 साल गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घटना की सूचना के बाद पीड़ित परिवार के सदस्यों समेत आसपास के गांवों में कोहराम मच गया। इस संबंध में बताया गया कि देवपहाड़ी गांव के गोसाईं आहार के पास स्थित मैदान में देवपहाड़ी एवं बिलोटांड़ के सभी लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। इसी क्रम में बारिश होने लगी। बताया गया कि बारिश से बचने के लिए सभी पास के एक पेड़ के नीचे खड़े थे। तभी वहां करीब 5 बजे शाम में अचानक आसमानी बिजली गिरी। जिसमें पांच युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों ने सभी घायलों को नजदीक के एक अस्पताल में ले गए। जहां पर चिकित्सकों ने चार युवाओं को मृत घोषित कर दिया वहीं उमेश यादव की नाजुक स्थिति को देखते हुए सघन चिकित्सा जांच शुरू कर दी गई。