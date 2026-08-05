Gridih News: गावां: धान रोपने गई महिला की वज्रपात से मौत

Gridih News: गावां थाना क्षेत्र के पटना निवासी प्रवीण सिंह की पत्नी पूनम देवी की वज्रपात से मौत हो गई। वह खेत में अन्य महिलाओं के साथ थीं। पुुत्र के विलाप से परिजनों में आंसू आ गए। इसी प्रकार, गांडेय में भी एक युवक की वज्रपात से मौत हुई। दूसरे मामले में चरवाहों और मवेशियों को भी नुकसान पहुँचा।

Gridih News: गावां, प्रतिनिधि। गावां थाना क्षेत्र के पटना निवासी प्रवीण सिंह की 35 वर्षीय पत्नी पूनम देवी की मंगलवार को वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना भेलवा गांव के समीप की है। पूनम देवी चार अन्य महिलाओं के साथ खेत में धान रोपने गई थी। बताया गया कि martes दोपहर करीब साढ़े बारह बजे पूनम देवी अन्य महिलाओं के साथ खेत के समीप बरगद के पेड़ के पास बैठकर खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद अचानक बरगद के पेड़ के पास वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में आने से पूनम देवी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं साथ बैठी तीन अन्य महिलाएं सुरक्षित बच गईं। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। पूनम देवी का शव देखकर परिजन चीत्कार मारकर रोने लगे। घटना के बाद पूरे इलाके का माहौल गमगीन हो गया।

पूनम देवी के परिवार की स्थिति पूनम देवी के दो छोटे पुत्र और एक पुत्री है। मां की मौत की खबर सुनते ही उसका एक पुत्र विद्यालय से घटनास्थल पर पहुंच गया। मां को देखकर वह बार-बार “मम्मी उठो, मम्मी उठो” कहकर बिलखता रहा। मां के नहीं उठने पर वह आसपास के लोगों से कहता रहा कि “मम्मी नहीं उठ रही है।” बच्चे की यह हालत देखकर मौके पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। बताया गया कि पूनम देवी के पति प्रवीण सिंह पिछले माह ही काम करने के लिए दिल्ली गए हैं। पत्नी की मौत की खबर से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गावां थाना प्रभारी जयप्रकाश कुमार, एसआई सतीश सिंह व देवेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया। मौके पर जिप सदस्य पवन कुमार चौधरी, राजेंद्र चौधरी, राजेंद्र रविदास समेत अन्य लोग मौजूद थे।

अन्य मामलों की जानकारी तीन चरवाहे झुलसे, दो मवेशियों की मौत

इसी थाना क्षेत्र के पसनौर पंचायत के अंबासखुया गांव में मंगलवार को वज्रपात की चपेट में आने से भुनेश्वर यादव के दो मवेशियों की मौत हो गई। बताया जाता है कि मवेशियों को चराने के दौरान अचानक वज्रपात हो गया था। इसकी चपेट में तीन चरवाहे भी आ गए और वे मामूली रुप से झुलस गए। हालांकि, तीनों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। घटना के बाद गांव में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई।

गांडेय में वज्रपात से युवक की मौत गांडेय, प्रतिनिधि। गांडेय थाना क्षेत्र के करीबांक पंचायत के ओझाडीह गांव में सोमवार की शाम व्रजपात की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान ओझाडीह गांव निवासी नुनू राम हांसदा के 32 वर्षीय पुत्र पप्पू हांसदा के रुप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, पप्पू हांसदा सोमवार की शाम को अपने खेत में काम कर रहे थे। इसी क्रम में वह वज्रपात की चपेट में आकर घायल हो गए। ग्रामीणों से सूचना मिलने पर परिजन खेत में पहुचे और घायल पप्पू हांसदा को लेकर गांडेय सीएचसी पहुंचे। गांडेय सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद पप्पू हांसदा को सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया गया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मंगलवार की सुबह को घटना की जानकारी मिलने पर गांडेय पुलिस ओझाडीह गांव पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया। जानकारी मिलने पर गांडेय अंचल के प्रधान लिपिक बानेश्वर पूजहर हल्का कर्मचारी रामनरेश चौधरी, कर्मी ​उदय मरांडी ​सुनील हांसदा सहित अन्य लोग पहुंचे और शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दिया, साथ ही परिजनों को सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया।

अंतिम संस्कार के दृश्य मंगलवार दोपहर पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर ओझाडीह गांव पहुंचे। शव पहुंचते ही परिजन विलाप करने लगे। परिजनों के विलाप से आस-पास का माहौल गमगीन हो गया। परिजनों ने शव का अन्तिम संस्कार मंगलवार की शाम को कर दिया। बता दें कि मृतक पप्पू हांसदा अविवाहित था। वह अपने दो भाईयों में सबसे बडा था। मृतक के पिता गोविंदाडीह गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय गोविदाडीह में सहायक अध्यापक के रुप में कार्यरत हैं। पप्पू हांसदा की अचानक हुई मौत से गांव में शोक है।