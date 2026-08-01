Gridih News: सरिया में रेलवे ट्रैक पर मिला बिरनी के युवक का शव

Gridih News: बिरनी प्रखंड के चिरुडीह गांव निवासी शाहिद अंसारी की हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद परिवार में शोक का माहौल है। शव की पहचान आधार कार्ड से हुई और पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया।

Gridih News: बिरनी, प्रतिनिधि। बिरनी प्रखंड के चिरुडीह गांव निवासी साबिर अंसारी के छोटे पुत्र शाहिद अंसारी की हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक का माहौल छा गया।

शव की पहचान जानकारी के अनुसार, हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे ट्रैक पर एक युवक का क्षत-विक्षत शव देखा गया। घटना में युवक का शरीर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण प्रारंभ में उसकी पहचान करने में भी परेशानी हुई। रेलवे सुरक्षा बल को शव मिलने की जानकारी मिलने के बाद इसकी सूचना सरिया थाना पुलिस को दी गई। मृतक के पास से मिले आधार कार्ड और जियो फोन के आधार पर उसकी पहचान बिरनी प्रखंड के चिरुडीह गांव निवासी शाहिद अंसारी के रूप में हुई। जिसके बाद घटना की जानकारी परिजनों को दी गई।

घटनास्थल पर परिजन सूचना मिलते ही मृतक के पिता साबिर अंसारी, दादा परतली मियां सहित परिजन एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि सरिया थाना पहुंचे। शव की स्थिति अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने के कारण परिजनों को भी पहचान करने में कठिनाई हुई। हालांकि, मृतक के पास से बरामद आधार कार्ड, मोबाइल फोन एवं अन्य पहचान संबंधी तथ्यों के आधार पर उसकी शिनाख्त की गई।

मामले की जांच घटना के पीछे के कारणों को लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। स्थानीय स्तर पर युवक के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की चर्चा सामने आ रही है, लेकिन इसे मौत का कारण मानने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सरिया थाना पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। घटना की सूचना चिरुडीह गांव पहुंचते ही पूरे गांव में मातम पसर गया एवं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।