Gridih News: करंट लगने से युवक की मौत, घर में पसरा मातम
Gridih News: बेंगाबाद के कुम्हरिया गांव में शुक्रवार शाम 35 वर्षीय किशन मरांडी की बिजली करंट लगने से मौत हो गई। घर के काम के दौरान वह एलटी तार की चपेट में आ गए। उनकी अचानक मृत्यु से परिवार में कोहराम मच गया है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग को सूचना दी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।
Gridih News: बेंगाबाद। प्रखंड के गेनरो पंचायत के कुम्हरिया गांव में शुक्रवार देर शाम बिजली करंट लगने से 35 वर्षीय किशन मरांडी की मौके पर ही मौत हो गई। घर में जरूरी काम कर रहे युवक की अचानक मौत से पूरे परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी और दो छोटे बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया गया कि शुक्रवार शाम किशन मरांडी घर में बिजली से जुड़े कुछ काम कर रहे थे। इसी दौरान वह अचानक एलटी तार की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए। घटना स्थल पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। परिजनों को सूचना मिलते ही वे दौड़कर पहुंचे।
हल्ला सुनकर आसपास के ग्रामीण भी जमा हो गए। ग्रामीणों ने तत्काल बिजली विभाग को सूचना देकर लाइन कटवाई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मृतक किशन शादीशुदा थे और उनके दो छोटे बच्चे हैं। घर के कमाऊ सदस्य की असमय मौत से परिवार पर दु:खों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना के बाद घर में चीख-पुकार मच गई। गांव का माहौल गमगीन हो गया। सूचना मिलने पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष नुनू राम किस्कू अपने शिष्टमंडल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने शोक संतृप्त परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और सरकारी योजनाओं के तहत हर संभव सहायता दिलाने का भरोसा दिया। इस दौरान मुखिया प्रतिनिधि सुरेंद्र सोरेन, किशुन सोरेन, मंजु मरांडी, बिंदुलाल मरांडी, राजेश किस्कू सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण भी परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे।
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