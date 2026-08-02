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Gridih News: भंठिडा फॉल में बेटे की मौत के बाद घर में कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: सरिया के निवासी 20 वर्षीय ओम प्रकाश पंडित उर्फ गोलू की शुक्रवार को भंठिडा फॉल में डूबने से मौत हो गई। वह आईटीआई परीक्षा देने धनबाद आया था। परीक्षा के बाद दोस्तों के साथ घूमने गए थे, जहां दुर्घटनावश तेज बहाव में बह गया। परिजनों में हाहाकार मच गया है।

Gridih News: भंठिडा फॉल में बेटे की मौत के बाद घर में कोहराम

Gridih News: सरिया। आईटीआई की परीक्षा देकर लौट रहे सरिया निवासी 20 वर्षीय ओम प्रकाश पंडित उर्फ गोलू की शुक्रवार को केंदुआ थाना क्षेत्र स्थित भंठिडा फॉल में डूबने से मौत होने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार, ओम प्रकाश पंडित आईटीआई की परीक्षा देने के लिए धनबाद आया था। परीक्षा समाप्त होने के बाद वह लोयाबाद स्थित अपने फुफेरे भाई सुजल पंडित के घर पहुंचा। शाम को घर लौटने से पहले उसने फुफेरे भाई और उसके मित्र साहिल भुइयां के साथ भंठिडा फॉल घूमने जाने की इच्छा जताई। तीनों फॉल पहुंचे और प्राकृतिक दृश्य का आनंद लेते हुए फोटो खींचने लगे।

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इसी दौरान ओम प्रकाश पानी के किनारे मछलियां देखने लगा। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह तेज बहाव में बहने लगा। भाई सुजल उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा, लेकिन तेज धारा में वह भी फंस गया। किसी तरह सुजल बाहर निकल आया, जबकि ओम गहरे पानी में डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। शाम 5 बजे गोताखोरों ने युवक की तलाश शुरू की और लगभग छह बजे उसका शव गहरे पानी से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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