Gridih News: धनवार के व्यक्ति की मुंबई में मौत, शव पहुंचा गांव
Gridih News: राजधनवार के नावाडीह गादी मोड़ के मुंशी विश्वकर्मा, उम्र 50 वर्ष, की 29 जुलाई को मुंबई में मौत हो गई। उनका शव शुक्रवार को घर पहुंचा, जिससे परिवार और गांव में मातम छा गया। उन्होंने कई वर्षों से मुंबई में मजदूरी कर अपने चार बच्चों का भरण-पोषण किया। पत्नी का रो-रो कर बुरा हाल है।
Gridih News: राजधनवार, प्रतिनिधि। प्रखंड के केंदुआ पंचायत के नावाडीह गादी मोड़ के मुंशी विश्वकर्मा 50 वर्ष की 29 जुलाई को मुंबई में मौत हो गई थी। मुंबई से एम्बुलेंस के माध्यम से शुक्रवार को उनका शव घर पहुंचते ही परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया है। परिजनों के क्रंदन से गांववाले भी रो पड़े। मुंशी घर का एक मात्र कमाऊ सदस्य था। कई वर्ष से मुंबई में मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था। बताया गया कि बुधवार को मुंशी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहा इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
इस घटना की खबर सुनकर परिजन के साथ गांव में मातम छा गया है। पत्नी का रो रोकर बुरा हाल हो गया है। मुंशी अपने पीछे चार बच्चों को छोड़ गया है। मौके पर मुखिया कार्तिक दास, पंचायत समिति सदस्य निरंजन तिवारी, प्रह्लाद राय, दिलीप राम, पिंटू शर्मा, मुंशी शर्मा, अनिल राय, नागेश्वर राय, हरिहर राय, अशोक सिंह, सीताराम राय, मुंशी शर्मा, नंदलाल शर्मा, विनोद राय, नकुल राय ने शोक व्यक्त किया है।
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