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Gridih News: बगोदर के खेतको में सर्पदंश से 4 साल की बच्ची की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: बगोदर थाना क्षेत्र के खेतको गांव के करियातपुर में एक 4 साल की बच्ची की सर्पदंश से मौत हो गई। बच्ची को विषैले सांप ने काटा, जिसके बाद उसे बगोदर सीएचसी और हजारीबाग अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। गांव में शोक का माहौल है।

बगोदर के खेतको में सर्पदंश से 4 साल की बच्ची की मौत
बगोदर के खेतको में सर्पदंश से 4 साल की बच्ची की मौत

Gridih News: बगोदर थाना क्षेत्र के खेतको गांव के करियातपुर में सर्पदंश से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार खेतको निवासी गोवर्धन महतो का परिवार खाना खाकर सोया था। सोमवार देर रात करीब 4 साल की बच्ची को विषैले सांप ने काट लिया। परिजन आनन-फानन में बच्ची को बगोदर सीएचसी ले गए। प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे हजारीबाग रेफर किया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में परिजन उसे गोमो के सर्पदंश अस्पताल भी ले गए, लेकिन वहां भी उसे मृत घोषित कर दिया गया। मंगलवार को गिरिडीह में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

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सूचना पर मुखिया शालीग्राम प्रसाद ने परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया और पोस्टमार्टम कराने की सलाह दी। बगोदर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मामला दर्ज कर लिया है। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में शोक का माहौल है।

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