Gridih News: बस-बाइक की टक्कर में युवक की मौत

Gridih News: गावां-सतगावां मुख्य मार्ग पर बस और बाइक की टक्कर में 17 वर्षीय पीयूष कुमार की मौत हो गई। परिजनों ने एंबुलेंस, इलाज की सुविधा पर सवाल उठाए और सड़क जाम कर दिया। वे चालक की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग कर रहे हैं।

Gridih News: गावां, प्रतिनिधि। गावां-सतगावां मुख्य मार्ग पर भुताही पुल के पास रविवार सुबह बस और बाइक की सीधी टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान सेरुआ निवासी मनोज यादव के 17 वर्षीय पुत्र पीयूष कुमार के रूप में हुई है। हादसे के बाद परिजनों ने इलाज व एंबुलेंस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सड़क जाम कर दिया।

दुर्घटना का विवरण जानकारी के अनुसार, सतगावां की ओर से आ रही बस और गावां से चिहुटिया की ओर जा रहे बाइक सवार पीयूष की भुताही पुल के पास जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में पीयूष के सिर में गंभीर चोट लगी। परिजन उसे तत्काल गावां सीएचसी लेकर पहुंचे। चिकित्सक ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए गिरिडीह रेफर कर दिया।

परिवार का आक्रोश परिजनों के अनुसार, एंबुलेंस उपलब्ध नहीं होने के कारण घायल युवक को बाइक से ही गिरिडीह ले जाया जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। बताया गया कि पीयूष पिछले करीब दस दिनों से अपनी फुआ के घर चिहुटिया में रह रहा था। रविवार को वह डीजल लेकर फुआ के घर जा रहा था। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

प्रदर्शन और मांगें मौत के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने भुताही पुल के पास शव रखकर गावां-सतगावां मुख्य मार्ग जाम कर दिया। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि, परिजन चालक की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग पर अड़े रहे।