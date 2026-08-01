Gridih News: बाइक के धक्के से महिला की मौत

Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। नगर थाना क्षेत्र के कोलडीहा में गुरूवार की देर रात बाइक के धक्के से एक महिला की मौत हो गयी। मृतका नगर थाना क्षेत्र के कोलडीहा नया मोहल्ला निवासी 49 वर्षीय रिफत जहां है।

शुक्रवार को सदर अस्पताल में नगर थाना पुलिस ने आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी की और मृतका के पति का फर्द बयान दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। इस संबंध में मृतका के पति पप्पु खान के फर्द बयान के आधार पर बाइक चालक के विरूद्ध नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है।

घटना का विवरण

मृतका के पति पप्पु खान ने पुलिस को बताया कि दिनांक 30 जुलाई की देर रात उसकी पत्नी अपना घरेलू सामान लेने सड़क के पार गई थी। वापस आने के क्रम में जैसे ही आधी सड़‌क पार की थी कि विपरित दिशा से काफी तेज रफ्तार से आ रही बाइक ने उसकी पत्नी को धक्का मार दिया। घटना में उसकी पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हो गयी और खून से लहूलुहान हो गयी। आनन-फानन में उसे वे लोग इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गये जहां चिकित्सक ने देखते ही उसकी पत्नी को मृत घोषित कर दिया। पप्पू का कहना है कि बाइक चालक द्वारा लापरवाही और तेज रफ्तार से बाइक चलाने के कारण ही उसकी पत्नी को धक्का लगा है और उसकी मौत हुई है।