Gridih News: पाइपलाइन और प्रदूषण के खिलाफ एकजुट हुए ग्रामीण

Gridih News: गिरिडीह में मानव शृंखला बनाकर हजारों लोगों ने उसरी नदी और वाटर फॉल के अस्तित्व को बचाने के लिए प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों का कहना था कि बालमुकुंद फैक्ट्री द्वारा नदी से पानी लेने से जलस्तर घटेगा और पर्यटन स्थल खतरे में पड़ेगा। यह लड़ाई पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा के लिए है।

Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। उसरी नदी और प्रसिद्ध वाटर फॉल के अस्तित्व को बचाने के लिए रविवार सुबह 8 बजे गिरिडीह सदर प्रखंड के पूर्वांचल क्षेत्र में गंगापुर से वनांचल कॉलेज तक हजारों लोगों ने मानव शृंखला बनाकर बालमुकुंद स्पंज आयरन फैक्ट्री द्वारा उसरी नदी से पानी लाने की योजना का विरोध किया। मानव शृंखला में बच्चे, बच्चियां, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग सड़क के दोनों किनारे मानव शृंखला में शामिल हुए। लगभग चार से पांच किलोमीटर तक यह मानव शृंखला बनाई गई। मानव शृंखला गंगापुर से शुरू होकर, चतरो, मोहनपुर, अंबाडीह, महतोडीह, भोरंडीहा, अजीडीह, छाताटांड, हरसिंगरायडीह तक बनाई गई। जिसमें गादी श्रीरामपुर, हेठपहरी, तुरुकडीहा, मंझलाडीह, पुरनानगर, विश्वासडीह, चुंजका, टिकोडीह, झलकडीहा, उदनाबाद, कोयमारा, जम्बाद आदि गांवों के के अलावा गिरिडीह शहर से भी लोग आकर मानव शृंखला में खड़े हुए।

आंदोलन की मुख्य बातें मानव शृंखला में उसरी नदी बचाओ, वाटर फॉल बचाओ, बालमुकुंद फैक्ट्री प्रबंधन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जैसे गगनभेदी नारे लगाए गए और सभी के हाथों में इन नारों की तख्तियां भी थी। आंदोलनकारियों का कहना था कि पूर्वांचल क्षेत्र पहले से ही औद्योगिक प्रदूषण से प्रभावित है। ऐसे में उसरी नदी से फैक्ट्री के लिए पानी ले जाने से नदी का जलस्तर घटेगा और जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल उसरी वाटर फॉल के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराएगा। इससे भविष्य में पूरे क्षेत्र में जल संकट गहरा सकता है। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि पर्यावरण, जल स्रोतों और आनेवाली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा के लिए है।

आंदोलन का नेतृत्व मानव शृंखला का नेतृत्व तीन वर्षों से प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे युवाओं में शामिल गादी श्रीरामपुर के पंस सदस्य शुभांकर कुमार, चतरो के विजय विशाल राय, उप मुखिया प्रतिनिधि रंजीत राय, गंगापुर की पूजा मुर्मू, शीनू मरांडी, सविनाथ राय, विकाश राय, कुंदन गुप्ता, अरुण साव आदि कर रहे थे। इनके साथ कंधा से कंधा मिलाने में पंस सदस्य अनिल राय, चन्दर वर्मा, मनोज गुप्ता, सावित्री देवी, धनेश्वर मल्लाह, बुधन मल्लाह, संतोष मल्लाह, अनुज राय, धनेश्वर राय, प्रमोद रवानी, अजय तुरी, प्रदीप राय, अजय टुडू, अभिषेक यादव, विजय यादव, बबलू चंद्रवंशी, आजाद आलम, अनीता हेंब्रम आदि अन्य कई लोग शामिल हैं।