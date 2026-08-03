Gridih News: जलमीनार से समरसेबल मोटर व कंट्रोलर की चोरी

Gridih News: खोरीमहुआ, प्रतिनिधि। भिंगोडीह गांव में जलमीनार से समरसेबल मोटर एवं कंट्रोलर चोरी होने का मामला सामने आया है। रंजीत कुमार ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और निष्पक्ष जांच की मांग की। चोरी के दौरान अपराधियों ने परिवार के सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार किया।

Gridih News: खोरीमहुआ, प्रतिनिधि। घोड़थंभा ओपी क्षेत्र के भिंगोडीह गांव में जलमीनार से समरसेबल मोटर एवं कंट्रोलर चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर भिंगोडीह निवासी रंजीत कुमार ने घोड़थंभा ओपी प्रभारी को लिखित आवेदन देकर जांच, चोरी किए गए सामान की बरामदगी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

घटना का विवरण पुलिस को दिए आवेदन में कहा गया है कि पहली अगस्त की रात अज्ञात चोरों ने उनके आवास परिसर में हाल ही में लगाए गए जलमीनार का ताला तोड़कर उसमें लगा समरसेबल मोटर एवं कंट्रोलर चोरी कर ली है। आवेदक के अनुसार जलमीनार की स्थापना के महज चार दिन बाद ही यह चोरी हुई। रंजीत कुमार ने आरोप लगाया कि चोरी के दौरान अपराधियों ने घर में मौजूद उनकी पत्नी एवं माता के साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार भी किया। उन्होंने इसे गंभीर और चिंताजनक घटना बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। आवेदन में यह भी कहा गया कि घर के आसपास देर रात तक बड़ी संख्या में लोग शराब पीकर अड्डेबाजी करते हैं।

परिवेश की समस्या शराब पीने के बाद कुछ लोग गाली-गलौज और हंगामा करते हैं, जिससे परिवार में भय का माहौल है। रंजीत ने आशंका जताई कि क्षेत्र में हो रही ऐसी गतिविधियों का संबंध चोरी की घटनाओं से भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी उनके घर पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला और नुकसान पहुंचाने की घटना हो चुकी है। लिखित सूचना देने के बावजूद कार्रवाई न होने से असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ रहा है।