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Gridih News: जलमीनार से समरसेबल मोटर व कंट्रोलर की चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: खोरीमहुआ के भिंगोडीह गांव में जलमीनार से समरसेबल मोटर और कंट्रोलर चोरी हो गया। रंजीत कुमार ने ओपी प्रभारी को आवेदन देकर जांच और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। चोरों ने घटना के दौरान परिवार के सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार किया। क्षेत्र में शराब पीकर लोगों के हंगामे से परिवार में भय का माहौल है।

Gridih News: जलमीनार से समरसेबल मोटर व कंट्रोलर की चोरी

Gridih News: खोरीमहुआ, प्रतिनिधि। घोड़थम्भा ओपी क्षेत्र के भिंगोडीह गांव में जलमीनार से समरसेबल मोटर एवं कंट्रोलर चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर भिंगोडीह निवासी रंजीत कुमार ने घोड़थम्भा ओपी प्रभारी को लिखित आवेदन देकर जांच, चोरी किए गए सामान की बरामदगी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस को दिए आवेदन में कहा गया है कि 2 अगस्त 2026 की रात अज्ञात चोरों ने उनके आवास परिसर में हाल ही में लगाए गए जलमीनार का ताला तोड़कर उसमें लगा समरसेबल मोटर एवं कंट्रोलर चोरी कर लिया है। आवेदक के अनुसार जलमीनार की स्थापना के महज चार दिन बाद ही यह चोरी हुई।

रंजीत कुमार ने आरोप लगाया कि चोरी के दौरान अपराधियों ने घर में मौजूद उनकी पत्नी एवं माता के साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार भी किया। उन्होंने इसे गंभीर और चिंताजनक घटना बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। आवेदन में यह भी कहा गया कि घर के आसपास देर रात तक बड़ी संख्या में लोग शराब पीकर अड्डेबाजी करते हैं। शराब पीने के बाद कुछ लोग गाली-गलौज और हंगामा करते हैं, जिससे परिवार में भय का माहौल है। रंजीत ने आशंका जताई कि क्षेत्र में हो रही ऐसी गतिविधियों का संबंध चोरी की घटनाओं से भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी उनके घर पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला और नुकसान पहुंचाने की घटना हो चुकी है। लिखित सूचना देने के बावजूद कार्रवाई न होने से असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ रहा है।

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