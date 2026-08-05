Gridih News: हिंडाल्को कंपनी को खटोरी में जमीन कब्जा दिलाने के सवाल पर तनाव

Gridih News: देवरी के खटोरी गांव में हिंडाल्को कंपनी द्वारा भूमि पर कब्जा करने को लेकर तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। प्रशासन ने भूमि संबंधी कार्रवाई के दौरान पुलिस बल की तैनाती की है, जबकि ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन एक पक्ष को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहा है।

Gridih News: देवरी, प्रतिनिधि। देवरी के खटोरी गांव में एक भूमि पर हिंडाल्को कंपनी के द्वारा कब्जा करने को लेकर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। जिसमें प्रशासन की ओर से भूमि संबंधी कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। हालांकि कंपनी की ओर से जेसीबी मशीन उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण भूमि पर कब्जे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।

ग्रामीणों का विरोध इस संबंध में बताया गया कि देवरी अंचल क्षेत्र अन्तर्गत खटोरी मौजा के खाता संख्या 2, प्लाट संख्या 19, 21, 23 के मध्य रकवा 12.21 एकड़ जमीन हिंडाल्को कंपनी के नाम पर खरीदी की गई थी। उक्त भूमि का अवैध ढंग से खरीद-बिक्री करने के मामले को लेकर ग्रामीणों के द्वारा प्रशासन के द्वारा किए जा रहे एक पक्षीय कार्रवाई का विरोध किया जा रहा था। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस-प्रशासन एक पक्ष को जबरन जमीन पर कब्जा दिलाने का प्रयास कर रहा है। इस आरोप के बाद गांव में आक्रोश का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए।

भूमि के कागजात ग्रामीणों का आरोप है कि जिस भूमि पर वे वर्षों से खेती कर रहे हैं, उनके सभी वैध कागजात उनके नाम पर हैं, इसके बावजूद कंपनी को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मौके पर उपस्थित खोरीमहुआ अनुमंडल के एसडीएम एआर खलको, एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार, देवरी सीओ श्यामलाल मांझी की अगुवाई में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उनकी प्राथमिकता कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इधर मामले को लेकर खटौरी समेत पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। बता दें कि पूर्व में अखिल भारतीय किसान महासभा (भाकपा माले) के बैनर तले इसी मुद्दे को लेकर खटौरी में प्रतिरोध सभा आयोजित की गई थी。