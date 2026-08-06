Gridih News: सहायक अध्यापकों की ईपीएफ कटौती में गड़बड़ी, बीपीओ से शिकायत

Gridih News: पीरटांड़, प्रतिनिधि। पीरटांड़ प्रखंड के सैकड़ों सहायक अध्यापकों के मानदेय से ईपीएफ की राशि की कटौती होने के बावजूद पेंशन मद में निर्धारित अंशदान की कटौती नहीं होने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर बुधवार को पीरटांड़ स्थित बीआरसी में सहायक अध्यापकों की बैठक हुई। बैठक में विभागीय व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की गई। बैठक में सहायक अध्यापकों ने कहा कि उनके मानदेय से ईपीएफ की राशि तो काटी जा रही है, लेकिन पेंशन मद में निर्धारित अंशदान जमा नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो भविष्य में सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले पेंशन संबंधी लाभ में परेशानी उत्पन्न हो सकती है।

मामले में सहायक अध्यापकों ने प्रखंड शिक्षा विभाग के कार्यक्रम पदाधिकारी (बीपीओ) बासिल मरांडी को शिकायत सौंपी। बीपीओ ने सभी सहायक अध्यापकों को संयुक्त रूप से आवेदन देने की सलाह दी। उन्होंने आश्वस्त किया कि संयुक्त आवेदन प्राप्त होने के बाद उसे जिला कार्यालय भेजा जाएगा, ताकि मामले की जांच कर आवश्यक सुधार कराया जा सके। इस दौरान सहायक अध्यापकों ने ईपीएफ से जुड़ी अन्य तकनीकी समस्याओं का भी मुद्दा उठाया। अध्यापकों का कहना है कि कई शिक्षक लंबे समय से ईपीएफ से संबंधित तकनीकी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनका समाधान नहीं हो पाया है। सहायक अध्यापक संघ के प्रमोद सिंह, महेश्वर मुर्मू एवं अरुण मंडल ने बताया कि जल्द ही संयुक्त आवेदन बीपीओ को सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि आवेदन देने के बाद भी यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो संघ आंदोलन करने को बाध्य होगा।