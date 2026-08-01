Gridih News: कानूनी विधिक सहायता केंद्र का औचक निरीक्षण
Gridih News: बेंगाबाद, प्रतिनिधि। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सफदर अली नैयर शुक्रवार को बेंगाबाद प्रखंड सह अंचल कार्यालय पहुंचे और कानूनी विधिक सहायता केंद्र
Gridih News: बेंगाबाद, प्रतिनिधि। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सफदर अली नैयर शुक्रवार को बेंगाबाद प्रखंड सह अंचल कार्यालय पहुंचे और कानूनी विधिक सहायता केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की कार्यप्रणाली और उपलब्ध सुविधाओं सहित अन्य चीजों का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर उपस्थित पीएलवी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। डालसा के जिला सचिव ने प्रखंड कार्यालय के पीएलवी जयप्रकाश वर्मा और थाना के पीएलवी संतोष पाठक को जरूरतमंद लोगों तक समय पर न्याय और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी योग्य गरीब, वंचित और पात्र व्यक्ति न्याय और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।
इस दौरान उन्होंने पीएलवी से लोगों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने, आवेदन प्रक्रिया में सहयोग करने तथा लाभ मिलने तक मार्गदर्शन करने पर जोर दिया। बताया कि डीएलएसए के माध्यम से महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति-जनजाति, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, मानव तस्करी एवं आपदा पीड़ितों सहित तीन लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले लोगों को नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने लोक अदालत की उपयोगिता और अपराध पीड़ित प्रतिकार योजना की भी जानकारी दी। मौके पर डीएलएसए के प्रधान सहायक संजय कुमार, पिएलवी अशोक कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
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